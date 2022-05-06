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‘‘ABD Batırılan Rus Gemisiyle İlgili İstihbarat Paylaştı’’

06.05.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı bir yetkili Ukrayna’nın batırdığı Rus savaş gemisi Moskva’nın Karadeniz’deki konumu hakkında ABD’nin Kiev ile istihbarat paylaştığını söyledi

‘‘ABD Batırılan Rus Gemisiyle İlgili İstihbarat Paylaştı’’

Amerikalı bir yetkili Ukrayna’nın batırdığı Rus savaş gemisi Moskva’nın Karadeniz’deki konumu hakkında ABD’nin Kiev ile istihbarat paylaştığını söyledi. Rus donanmasının amiral gemilerinden birinin batırılması, 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna işgalinde Moskova’nın uğradığı en büyük başarısızlıklardan biri olarak görülüyor.

Amerikalı yetkili Associated Press haber ajansına dün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın kendi gemisavar füzelerini kullanarak kruvazörü hedef alma kararını tek başına verdiğini söyledi. Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, ABD’nin Ukrayna kıyı şeridine denizden saldıran Rus gemileriyle ilgili, bulundukları konum dahil bir dizi istihbarat sağladığını kaydetti.

Biden yönetimi işgal karşısında Ukrayna’ya destek olmak için silah ve mühimmat sevkiyatının yanısıra istihbarat paylaşımını da arttırdı. Açıklama, Cumhuriyetçiler’in yönetime Ukrayna direnişine daha çok destek verme baskısı yaptıkları ve anketler Amerikalılar’ın Başkan Joe Biden’ın Rusya’ya karşı yeterince sert olmadığı görüşünü ortaya koyduğu sırada geldi.

Beyaz Saray denge sağlamaya çalışıyor

Rusya’nın Şubat sonunda başlayan Ukrayna işgalinde Beyaz Saray, Ukrayna’ya destek vermekle Rusya-ABD ve Rusya-NATO arasında doğrudan savaşa neden olacak provokasyonlardan kaçınmak arasında denge sağlamaya çalışıyor.

Savaş ilerledikçe Beyaz Saray, Ukrayna’ya askeri ve istihbarat desteğini de arttırıyor. Bu da Ukrayna’ya potansiyel Rus hedeflerini bulma konusunda zaman kazandırıyor ve coğrafi engellere takılmamasını sağlıyor.

Yetkili ABD’nin Ukrayna’nın Moskva’yı batıracağından operasyon gerçekleşene kadar haberi olmadığını belirtti. Rus donanma gemisinin battığı saldırıda Amerika’nın rolüyle ilgili ilk haberi NBC televizyonu yapmıştı.

Dün de New York Times gazetesi Ukrayna’nın Rus komutanları hedef alarak öldürmesinde Amerika’dan alınan istihbaratın rolü olduğunu yazmıştı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby ise Amerikan kurumlarının üst düzey askeri yetkililerin sahadaki yeriyle ilgili bilgi paylaşmadıklarını ya da hedefleri konusundaki kararlara karışmadıklarını söylemişti.

Kirby, ‘‘Ukrayna bizim ve diğer ortaklarının sağladığı bilgileri kendi topladıkları istihbaratla biraraya getirerek kendi kararlarını veriyor’’ diye konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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