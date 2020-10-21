ABD Bazı IŞİD Mahkumlarının Suriye’de Tahliyesini Destekliyor

Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü Amerika’nın Sesi’ne (VOA) verdiği demeçte, "Bu geri dönüş ve yeniden entegrasyon girişimlerini olumlu buluyoruz" dedi; tahliyelerin, "radikalleşme riski oluşturduğu sonucuna varılmayan, şiddete başvurmamış suçlulara odaklandığına dikkat çekti.

ABD şimdiye kadar bu adıma karşı çıkmış değil.

Şimdiden 631 Suriye vatandaşı serbest bırakıldı ve evlerine dönmelerine izin verildi. 253 kişinin cezaları yarıya indirildi ve Kürt yetkililer gelecek aylarda daha fazla tahliye beklendiğini açıkladı.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) siyasi kolu olan Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Konseyi (SDC) tarafından geçen hafta yürürlüğe sokulan plan genel af ilanı kapsamında, “alt kademedeki” IŞİD üyelerinin serbest bırakılmasını öngörüyor.

Suriye'de, bazılarında binlerce IŞİD militanının tutulduğu aşırı kalabalık cezaevlerinde artan baskıyı azaltma çabası, Washington'da temkinli bir iyimserlikle karşılanıyor. Ancak bu adım, yüzlerce terör örgütü bağlantılı kişilerin özgürce dolaşmasına izin vermek anlamına geliyor.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için yardım yapılabileceğini de belirtti.

Sözcü, "Koalisyon ortaklarımızla birlikte, devam eden istikrar girişimlerinin bir parçası olarak, bu kişilerin dönecekleri yerleri desteklemeye hazırız" dedi.

Yakalanan IŞİD militanları ve destekçilerinin akıbetine dair endişeler, 2019'un Mart ayında terör örgütünün hilafetinin çökmesinden bu yana daha da arttı.

Birkaç ay içinde önemli Pentagon yetkilileri, SDG’nin o dönemde 2.000 yabancı savaşçı dahil olmak üzere 10.000'den fazla IŞİD savaşçısını tutmak için kurduğu 10’dan fazla geçici hapishanesinin, sürdürülebilir olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

O zamandan bu yana, geçen Mart ayında başlayan bir dizi isyanla uyarılar daha da ciddiyet kazandı.

Haziran ayı sonlarında, ABD önderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon, Pentagon Başmüfettişine, aşırı kalabalık hapishanelerin "misyon için sürekli ve giderek artan bir riske" katkıda bulunduğunu ve "kitlesel bir isyan riskinin gözardı edilemeyeceğini" bildirdi.