ABD Belarus'a Yönelik Yaptırımlara Hazırlanıyor

ABD, Belarus yönetiminin önde gelen isimlerine yönelik olarak bir yaptırım listesi hazırlandığını açıkladı. Söz konusu karar Belarus’un, muhalif bir gazeteciyi gözaltına almak üzere bir yolcu uçağını, kendi hava sahasına giridkten sonra zorla indirmesi sonrasında alındı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 2019 yılında ABD ve Belarus arasında karşılıklı olarak hava sahalarını kullanmaya olanak veren anlaşmayı da askıya aldığını açıkladı. Psaki, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’yu doğrudan hedef alacak yaptırımların da devreye gireceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca Lukaşenko’ya, 23 Mayıs’ta gerçekleşen olayla ilgili olarak uluslararası, şeffaf bir soruşturma yapılabilmesini temin etmesi çağrısında bulundu.

Psaki, ABD’nin Avrupa Birliği üyesi ülkelerle birlikte bir yaptırım listesi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Söz konusu yaptırımlar Lukaşenko’nun insan hakları ihlalleri, seçimlere hile karıştırılması ve 23 Mayıs’ta yolcu uçağının zorla indirilmesi eylemlerini hedef alacak.