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ABD Beşar Esat'ın Oğlunu da Yaptırım Listesine Aldı

30.07.2020 12:16 | Son Güncelleme

ABD yönetimi aralarında Suriye lideri Beşar Esat’ın oğlu Hafız Esat’ın ve Suriye ordusunun bir biriminin de bulunduğu 14 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine dahil ettiğini açıkladı

ABD Beşar Esat'ın Oğlunu da Yaptırım Listesine Aldı

ABD yönetimi aralarında Suriye lideri Beşar Esat’ın oğlu Hafız Esat’ın ve Suriye ordusunun bir biriminin de bulunduğu 14 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine dahil ettiğini açıkladı.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kelly Craft, BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye’deki insani durumla ilgili toplantısında konuştu. Craft “Artık Esat’ın bu gereksiz ve ölümcül savaşını bitirme zamanı. Herşeyden önce yaptırımlarımızın hedefi budur”dedi.

Söz konusu yaptırım kararlarının geçen ay yürürlüğe giren “Diktatör Suriye Sivil Koruma Yasası” kapsamında alındığı belirtildi.

Yasanın ismi Suriye’de iç savaşın başladığı ilk günlerde Suriye’deki hapishanelerden sıza işkence fotolarından esinlenerek dikatör ibaresini içeriyor.

Craft, bu kez getirilen yaptırım uygulamalarına da Hama ve Maarat El-Numan adını verdiklerini söyledi.

Craft, 2011 ve 2019 ‘da Suriye’de bu şehirlerde katledilen kişileri anmak adına bu ismin kullanıldığını belirtti.

2011 yılının Haziran ayında Esat yönetimi hükümete karşı eylemleri kanlı bir biçimde bastırmış ve onlarca kişi hayatını kaybetmişti. 2019 yılının Temmuz ayında da Maarat El-Numan’da rejim güçleri uçaklarının bir Pazar yerini bombalaması sonucu 40’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada da “Bugün alınan kararlar Esat rejimini bu cinayetlerden sorumlu tutmak adınadır. Suriye’de barışı istikrarı ve hukukun üstünlüğünü destekleyenlerin yanında olan ABD yönetiminin bu yaptırımları Suriye halkını hedef almıyor” dedi.

Yaptırım listesine alınanlar arasında Beşar Esat’ın 18 yaşındaki oğlu ve kuzeni General Zuhayir Tevfik El-Esat da yer alıyor. Ayrıca Suriye Arap Ordusu’nun 1. Ordusu da ateşkesi engellediği gerekçesiyle yaptırım listesinde yer aldı.

Amerika Hazine Bakanlığı, Esat hükümetinin yeniden yapılanma çabalarına destek sağlayan yatırımcı ve kuruluşlara da yaptırım uyguluyor. Söz konusu yaptırımlar çerçevesinde bu kişi ve kurumların ABD’deki varlıklarına erişimleri engellenirken bu kişi ve

kurumlarla iş yapan üçüncü şahıslar da yaptırım kurallarına tabi olabiliyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de yaptığı açıklamada “Esat rejimi insanların acı çekmesinden faydalanırken ABD, Suriye halkına insani yardım ulaştırmak konusunda verdiği sözün arkasındadır” dedi.

2011 yılından bu yana ABD Suriye’ye 11,3 milyar dolar tutarında insani yardım sağladı.

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