ABD Biden ve Harris’le Yeni Bir Döneme Başlıyor

Joe Biden bugün öğlen saat 12.00'de edeceği yeminle ABD'nin yeni başkanı, Kamala Harris ise ilk kadın başkan yardımcısı olacak. Corona virüsü pandemisi nedeniyle yemin töreni, geçmiş yıllara kıyasla çok daha sade tasarlandı.
Geleneksel olarak yemin törenlerinde Washington'da ABD Kongre binası ile George Washington Anıtı arasındaki National Mall olarak bilinen alanı dolduran yüzbinlerce insanı bu yıl Amerika'nın 50 eyaletinin ve denizaşırı topraklarının bayrakları temsil edecek. Törene katılamayan ABD halkını, National Mall'u donatan 200 bin bayrak simgeliyor.
Biden, görevi devralmadan önceki gün birlik mesajı verdi ve özellikle Amerika'da 400 bin kişinin ölümüne yol açan, milyonlarca kişinin ise ekonomik darboğaza düşmesine neden olan Corona pandemisi nedeniyle ülkenin zorluklarla beraber mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.
"İyileşmek için önce hatırlamamız gerekir. Hatırlamak bazen zordur ama ancak bu şekilde iyileşebiliriz" diyen Biden, eşi Jill Biden, yardımcısı Kamala Harris ve Harris'in eşi Doug Emhoff ile birlikte, pandemide yaşamını yitirenleri anmak için Lincoln Anıtı önündeki havuzun etrafında sıralanan 400 fenerin yakıldığı sade törene katıldı.
Biden, "İyileşme sürecini ülke olarak gerçekleştirmek önemli, bu nedenle buradayız. Gün batımından gün doğumuna, bu havuzun etrafında bu ışıkları yakalım ve tüm kaybettiklerimizi hatırlayalım" dedi.
Yemin ettikten sonra derhal işe başlayacağını söyleyen Biden, "Ülke olarak karşı karşıya olduğumuz krizlerle mücadele etmek için boşa harcayacak bir saniyemiz bile yok" şeklinde konuştu.
Joe Biden, eşi Jill Biden, Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff, yemin töreni gününe Washington'daki St. Matthew Kilisesi'ndeki ayinle başladılar.
Ayinin başladığı saatlerde Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida'daki Mar-a-Lago malikanesine doğru yola çıktı. Trump, yaklaşık 160 yıl sonra halefinin yemin törenine katılmayacak olan ilk başkan.
Yemin törenine görevi Kamala Harris'e bırakmaya hazırlanan Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle, eski Başkan George W. Bush ve eşi Laura ve eski Başkan Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton'ın katılması bekleniyor.
Yemin töreninden sonra Biden ve Harris'in Washington sınırlarının hemen dışındaki Virginia eyaletinde bulunan Arlington Ulusal Askeri Mezarlığı'ndaki Meşhul Asker Anıtı'na çelenk bırakması planlanıyor.
Biden’ın öncelikleri neler olacak?
Eski Başkan Barack Obama'nın sekiz yıl boyunca yardımcılığını yapan Joe Biden'ın göreve başlar başlamaz bir dizi başkanlık kararnamesi imzalaması bekleniyor. Biden ekibinden yapılan açıklamaya göre Amerika'nın Dünya Sağlık Örgütü'ne ve Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil edilmesi, Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere getirdiği seyahat yasağının kaldırılması, Amerika'da ırksal eşitliğin sağlanması için hükümet girişiminin başlatılması, Amerika'ya çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen göçmenlerin sınırdışı edilmekten korunması ve tüm Amerikalılar'ın ”vatandaşlık görevinin” bir parçası olarak Corona pandemisiyle mücadelede maske takmasının zorunlu hale getirilmesi, Biden'ın öncelikleri arasında yer alıyor.
Yemin töreni kutlaması canlı yayınla yapılacak
Yeni başkanın göreve başladığı günün akşamında geleneksel olarak düzenlenen balolar ve kutlamaların yerini ise televizyonlardan canlı yayınlanacak olan "Amerika'yı Kutlama" programı alacak. Program kapsamında Biden ve Harris'in birer konuşma yapması bekleniyor.
Programa Katy Perry, Luis Fonsi, Tim McGraw ve Lin-Manuel Miranda gibi ses sanatçılarının, Kerry Washington ve Eva Longoria gibi oyuncuların, basketbol yıldızı Kerim Abdülcabbar'ın, şef Jose Andres'in ve Amerikan Beyzbol Birinci Ligi'nin ilk kadın başkanı Kim Ng'in katılması bekleniyor.
Yemin töreni, binlerce Trump destekçisinin Biden'ın aldığı Seçiciler Kurulu oylarının tescillendiği sırada Kongre binasına baskın düzenlemesinden iki hafta sonra, yoğun güvenlik önlemleri altında yapılıyor.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Washington'da güvenliği sağlamak için görevlendirilen 25 bin Ulusal Muhafız'ı güvenlik taramasından geçirdi.
Salı günü Ulusal Muhafız birliklerine bağlı 12 kişinin yemin töreni görevinden alındığı açıklandı. Washington Post gazetesine göre bunlardan en az ikisi, hükümet karşıtı görüşlerin sempatizanı. Gazete, diğer 10 Ulusal Muhafız'ın ise aşırıcılıkla ilgisi olmayan nedenlerle görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.