ABD Biden ve Harris’le Yeni Bir Döneme Başlıyor

Joe Biden bugün öğlen saat 12.00'de edeceği yeminle ABD'nin yeni başkanı, Kamala Harris ise ilk kadın başkan yardımcısı olacak. Corona virüsü pandemisi nedeniyle yemin töreni, geçmiş yıllara kıyasla çok daha sade tasarlandı.

Geleneksel olarak yemin törenlerinde Washington'da ABD Kongre binası ile George Washington Anıtı arasındaki National Mall olarak bilinen alanı dolduran yüzbinlerce insanı bu yıl Amerika'nın 50 eyaletinin ve denizaşırı topraklarının bayrakları temsil edecek. Törene katılamayan ABD halkını, National Mall'u donatan 200 bin bayrak simgeliyor.

Biden, görevi devralmadan önceki gün birlik mesajı verdi ve özellikle Amerika'da 400 bin kişinin ölümüne yol açan, milyonlarca kişinin ise ekonomik darboğaza düşmesine neden olan Corona pandemisi nedeniyle ülkenin zorluklarla beraber mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.

"İyileşmek için önce hatırlamamız gerekir. Hatırlamak bazen zordur ama ancak bu şekilde iyileşebiliriz" diyen Biden, eşi Jill Biden, yardımcısı Kamala Harris ve Harris'in eşi Doug Emhoff ile birlikte, pandemide yaşamını yitirenleri anmak için Lincoln Anıtı önündeki havuzun etrafında sıralanan 400 fenerin yakıldığı sade törene katıldı.