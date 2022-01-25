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ABD binlerce askeri teyakkuza geçirmişti! Rusya'dan cevap gecikmedi: "Endişeyle..."

25.01.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz tırmanarak devam ederken son olarak ABD, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdiğini duyurmuştu. ABD'nin bu açıklamalarına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov açıklamasında, "ABD’nin bu tür eylemlerini büyük bir endişeyle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD binlerce askeri teyakkuza geçirmişti! Rusya'dan cevap gecikmedi: "Endişeyle..."

Pentagon’dan ABD’nin Ukrayna’ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiği yönünde yapılan açıklamaya Rusya’dan karşılık gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Pentagon’un açıklamasını eleştirerek, "ABD’de hem enformasyon hem de fiili olarak olup bitenler ve artan gerilim. Değişen bir şey yok. ABD’nin bu tür eylemlerini büyük bir endişeyle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU, MÜZAKERELERİN GİDİŞATINI ETKİLEMİYOR"

Pentagon’un gerilimin artması durumunda Avrupa’ya asker gönderme kararının güvenlik garantileri görüşmelerini olumsuz yönde etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili soruyu da yanıtlayan Peskov, "Bu, müzakerelerin gidişatını etkilemiyor. Müzakereler şu aşamada tamamlandı. Buna nasıl ve ne zaman devam edeceğimizi anlamadan önce metne yanıt almamız gerekiyor. Ülkelerden ve NATO’dan, Moskova’ya Avrupa’da güvenlik garantilerine yönelik sunulan anlaşma taslağına yönelik cevabın bu hafta verilmesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

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ABD 8 BİN 500 ASKERİ TEYAKKUZA GEÇİRMİŞTİ

Pentagon Sözcüsü John Kirby dün düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimde gerektiği halde Ukrayna’ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini açıklamıştı. Kirby, söz konusu birliklerin konuşlandırılması konusunda nihai bir kararın verilmediğini ifade ederek ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in ABD Başkanı Joe Biden’ın emriyle söz konusu askerleri yüksek alarm durumuna geçirdiğini vurgulamıştı. Söz konusu emrin, NATO’nun Rusya’nın saldırganlığı karşısında Ukrayna’ya asker konuşlandırmaya karar vermesi durumunda ABD’nin de buna hazır olmasını sağlamakla ilgili olduğunu ifade eden Kirby, “Bu, NATO müttefiklerimize güvence vermektir" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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