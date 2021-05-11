ABD, BioNTech aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay verdi

ABD Başkanı Joe Biden gelişmeyi “Virüsle mücadelemizde çok umut verici bir adım” olarak niteledi.Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs salgını ile mücadelede aşılama kampanyalarına hız verilirken, ABD'den BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş arası çocuklar için kullanımına onay geldi.

ABD Başkanı Joe Biden gelişmeyi "Virüsle mücadelemizde çok umut verici bir adım" olarak niteledi. Biden "Eğer çocuğunu korumak ve aşı olmasını isteyen bir ebeveynseniz bugünkü karar size bu hedefe bir adım daha yaklaştıracak" dedi ve ekledi "Tünelin ucundaki ışık büyüyor ve bugün daha da parlak."

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) daha önce BioNTech/Pfizer aşısının 16 yaş ve üstü yetişkinlere uygulanması için acil kullanım onayı vermişti.

FDA yetkilisi Janet Woodcock yaptığı açıklamada gelişmeyi "Covid-19 ile mücadelede önemli bir adım" olarak niteledi. Woodcock "Daha genç nüfusun Covid-19’dan korunması normale dönmeye ve pandeminin son ermesine bizi daha da yaklaştıracak" dedi ve ekledi "Ebeveynler FDA’nın Covid-19 aşılarına verilen bütün acil onaylarda olduğu gibi mevcut bütün verileri titiz ve kapsamlı bir şekilde incelediğinden emin olabilirler."