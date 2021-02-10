HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD: Blinken ile Çavuşoğlu'nun önümüzdeki günlerde görüşmesi bekleniyor

ABD: Blinken ile Çavuşoğlu'nun önümüzdeki günlerde görüşmesi bekleniyor

10.02.2021 23:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD: Blinken ile Çavuşoğlu'nun önümüzdeki günlerde görüşmesi bekleniyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Antony Blinken ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki görüşmenin önümüzdeki günlerde olmasını beklediklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Antony Blinken ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmasını beklediklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bakan (Blinken) ile Türk mevkidaşının önümüzdeki günlerde görüşme ve temas kurma fırsatı bulmasını bekliyorum" dedi.

Türk basınında yer alan bazı haberlerde, Blinken ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bugün telefonda bir görüşme gerçekleştirecekleri belirtilmişti.

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, 20 Ocak'ta resmen göreve gelmesinden bu yana henüz Türkiye ile üst düzey bir temas kurmuş değil.

Price, ABD'nin Türkiye'nin S-400 ile ilgili son dönemde yaptığı öneriyle ilgili görüşünün sorulması üzerine ise Washington yönetiminin bu konudaki tutumunun değişmediği yanıtını verdi.

Price, "Rus yapımı S-400'ler NATO ekipmanı ile uyumlu değil, NATO teknolojisinin güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturuyor ve Türkiye'nin de bir NATO müttefiki olarak üstlendiği taahhütlere de aykırılık gösteriyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, S-400 füze savunma sistemi konusunda ABD ile bir ortak çalışma grubu kurulmasını önerdiklerini söylemiş ve "Girit modelinin" uygulanabileceğini aktarmıştı.

Türk basınında yer alan haberlere göre, Akar, "Bu silahlar da pekala NATO içinde sistemde tutuluyor. Girit'teki S-300'lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız" dedi.

Kıbrıs, 1997 yılında Rusya'dan S-300 füze savunma sistemi satın almış ancak başta Türkiye olmak üzere gelen tepkiler üzerine bu sistemi Yunanistan'a göndermişti.

Yunanistan da Kıbrıs'a karşılığında başka silahlar vermişti.

Yunanistan, S-300 sistemini önce kiralamış, daha sonra da satın almıştı. Bu sistemler Girit adasında aktif hale getirilmemiş bir şekilde tutulmaya devam ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
Trump'a bir darbe daha! Soruşturma açıldıTrump'a bir darbe daha! Soruşturma açıldı
61 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 61?61 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 61?

En Çok Okunan Haberler

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Malatya'yı örnek gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Malatya'yı örnek gösterdi

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Ukrayna Rus aşısının tescilini yasakladı

Ukrayna Rus aşısının tescilini yasakladı

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

Eski başkan Trump'ın 'seçim sonuçlarını etkileme' girişimine soruşturma açıldı

Trump'a bir darbe daha! Soruşturma açıldı

Joe Biden'dan Myanmar'da darbe yapan askerlere yaptırım kararı

Joe Biden'dan flaş Myanmar kararı

Titreme, iştahsızlık, baş ve kas ağrısının da Kovid-19'un semptomları olabileceği belirlendi

Dikkat çeken araştırma: Yeni koronavirüs semptomları

Filmleri aratmayan bir plan ile sırra kadem basmıştı! KKTC’de Rus firari mahkum için insan avı başlatıldı

Filmleri aratmayan bir plan ile sırra kadem basmıştı! KKTC’de insan avı başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.