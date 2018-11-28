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ABD, BM Genel Kurulu'na Hamas tasarısı getirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 07:22 | Son Güncelleme

ABD, BM Genel Kurulu'na Hamas'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarını kınayan bir tasarı sunacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD, Hamas'ın kınanmasını isteyen bir karar tasarısını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na getirmeye hazırlanıyor.

AA muhabirinin ulaştığı karar tasarısında Hamas'ın ''İsrail'e yönelik roket saldırıları ve şiddeti teşvikinin'' kınanması talep ediliyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise ABD, Avrupa ülkelerinin desteğini almak için metni ve metnin dilini müzakere ediyor.

Tasarının cuma ya da pazartesi günü 193 üyeli BM Genel Kurulu'na getirilerek oylamaya sunulması bekleniyor.

Tasarının kabul edilmesi durumunda BM Genel Kurulu ilk kez Hamas'ı kınayan bir kararı oylamış olacak.

Tasarıda ayrıca ''Hamas ve diğer militan grupların provokatif tüm eylemlerine ve şiddet olaylarına son vermesi'' çağrısı yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin Hamas israil

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