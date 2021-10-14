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ABD, BM İnsan Hakları Konseyi'ne geri döndü

14.10.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Donald Trump zamanında çekildiği Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne geri döndü.

ABD, BM İnsan Hakları Konseyi'ne geri döndü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) üç yıl önce ayrıldığı İnsan Hakları Konseyi'ne seçti. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2018'de İsrail karşısında önyargılı olduğu ve reforma ihtiyaç bulunduğu gerekçesiyle 47 üyeli Konsey'den çekilme kararı almıştı.

Genel Kurul'da yapılan gizli oylamada 193 üye ülkeden 168'i, ABD'nin yenidenİnsan Hakları Konseyi'ne seçilmesi lehinde oy kullandı. ABD'nin yanı sıra Arjantin, Benin, Kamerun, Finlandiya, Gambiya, Honduras, Hindistan, Kazakistan, Litvanya, Lüksemburg, Malezya, Karadağ, Katar, Paraguay, Somali, Birleşik Arap Emirlikleri ve Eritre gibi 17 ülke daha konseye seçildi. Tüm bu ülkelerin konsey üyeliği 1 Ocak 2022'de başlayacak ve üç yıl sürecek.

Ocak ayında göreve başlayan Joe Biden yönetimi şimdiye kadar yapılan açıklamalarda "insan haklarının dış politikanın merkezinde olacağını" birçok kez ifade etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü Birleşmiş Milletler Direktörü Louis Charbonneau ABD'nin konseye seçilmesi sonrası yaptığı açıklamada "Biden yönetiminin insan haklarını iç ve dış politikanın merkezine koyma konusunda ne kadar ciddi olduğunu göstermek için ABD'nin bir fırsatı olacak" dedi. Charbonneau "Attıkları birçok yanlış adımdan sonra şimdi konseyde zamanlarını insan haklarını dost ve hasımlar arasında geliştirmeye kullanmalılar" diye konuştu.

Reuters, dpa, AFP / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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