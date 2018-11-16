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ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2018 23:23 | Son Güncelleme

ABD, önceki senelerde çekimser kaldığı İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararına bu yıl ilk kez karşı çıktı. İsrail, Golan'dan çekilmeyeceklerini belirtirken Suriye'den "Golan'ı ya barışçıl bir şekilde ya da savaşla geri alacağız" cevabı geldi.

ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan ''İşgal Altındaki Golan'' karar tasarısı BM Genel Kurulunun 3. komitesinde oylandı.

Karar, 150 ülkenin desteği ile kabul edildi. 2 ülke karara karşı çıkarken, 14 ülke çekimser kaldı.

İLK KEZ 'HAYIR' DEDİ

ABD ise önceki senelerde yapılan oylamalarda çekimser kalırken, bu kez karşı çıktı ve İsrail ile birlikte ''hayır'' oyu kullandı.

Avustralya, Kamerun, Kanada, Fildişi Sahili, Guatemala, Honduras, Marşal Adaları, Meksika, Mikronezya,Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Ruanda ve Togo çekimser kalan ülkeler arasında yer aldı.

İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan BM Genel Kurulu kararı, İsrail'in Golan'daki bütün eylemlerini uluslararası hukukun ihlali ve geçersiz olarak tanımlıyor.

Oylamanın ardından İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, ''İsrail, Golan'dan çekilmeyecek ve uluslararası toplum bunu kabul etmeli.'' dedi.

"SURİYE GOLAN'I GERİ ALACAK"

İsrail'in temsilcisine cevap veren Suriye rejiminin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi ise ''Suriye, Golan'ı ya barışçıl bir şekilde ya da savaşla geri alacak.'' ifadesini kullandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise dün yaptığı açıklamada, ABD'nin çekimser tutumunu değiştirmesine gerekçe olarak ''İsrail'e karşı ön yargı ve Golan Tepeleri sınırındaki askeri hareketliliği'' göstermişti.

BM kararının ''artık anlamsız ve İsrail'e karşı ön yargılı'' olduğunu ve tarafları barış anlaşmasına yaklaştırmayacağını savunan Haley, ''ABD, BM'nin her yıl oylanan işe yaramaz Golan Tepeleri kararında artık çekimser kalmayacak ve hayır oyu kullanacak.'' ifadesine yer vermişti.

(AA)

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Birleşmiş Milletler ABD israil Golan Tepeleri Suriye

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