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ABD BM Raporundaki ‘Savaş Suçu’ İddiasını Reddetti 

12.09.2019 21:42 | Son Güncelleme

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, BM Suriye Soruşturma Komisyonu’nun raporunda ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye’de savaş suçu işlemiş olabileceği şeklindeki bulguları reddetti

ABD BM Raporundaki ‘Savaş Suçu’ İddiasını Reddetti 

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, BM Suriye Soruşturma Komisyonu’nun raporunda ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye’de savaş suçu işlemiş olabileceği şeklindeki bulguları reddetti.

Büyükelçi Jeffrey, koalisyonun “icra ettiği her bir askeri operasyonda aşırı derecede özen gösterdiğini” belirtti.

Raporda, koalisyonun 3 Ocak’ta Irak sınırındaki es-Safa kenti yakınlarında 16 sivilin hayatını kaybettiği hava saldırılarının askeri bir hedefe yöneltilmemiş ya da “gerekli tedbirler” alınmadan düzenlenmiş olabileceği değerlendirmesine yer verilmişti.

Soruşturma Komisyonu, “Sivillerin ölümü ya da yaralanmasıyla sonuçlanan gelişi güzel saldırılara girişmek, bu tür saldırıların dikkatsizce yürürültüğü durumlarda savaş suçları anlamına gelir” ifadesini kullanmıştı.

Jeffrey ise raporun yayınlanmasından bir gün sonra, “Bu birimin (Suriye Soruşturma Komisyonu) bulgularını kabul etmiyoruz” dedi.

Jeffrey bu açıklamaları, BM’nin Suriye Temsilcisi Geir Pedersen’in ‘küçük grup” olarak adlandırılan İngiltere, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve ABD temsilcileriyle toplantısının ardından yaptı.

Hem Jeffrey hem de Pedersen, İdlib’de artan şiddetten duydukları kaygıyı da diye getirdi.

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