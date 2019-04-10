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ABD, BM'den Venezuela temsilcisini kovmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 20:11 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, BM Güvenlik Konseyi'nden Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisinin akreditasyonun iptal edilmesini ve ülkesinin devlet başkanı olarak tanıdığı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun temsilcisinin tanınmasını istedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisinin akreditasyonun iptal edilmesini ve ülkesinin devlet başkanı olarak tanıdığı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun temsilcisinin tanınmasını talep etti.

Pence, BM Güvenlik Konseyi'nde Venezuela'daki insani durumun görüşüldüğü oturuma katıldı.

Konseydeki konuşmasında Maduro yönetimine sert eleştiriler yönelten Pence, Venezuela'da ''her 10 kişiden 9'unun yoksulluk içinde yaşadığını'', ''hırsızların banka değil, yemek için restoran soyduğunu'' iddia etti.

Maduro yönetiminin sadece Venezuela'nın değil bölgenin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini savunan Pence, 54 ülkenin Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elinde olan Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdığını belirterek, uluslararası topluma da Guaido'yu tanıma çağrısında bulundu.

Pence, BMGK'ya Venezuela'nın BM Daimi Temsicisi Samuel Moncada'nın akreditasyonunun iptal edilmesi ve geçici devlet başkanı olarak tanıdıkları Guaido'nun temsilcisinin tanınması çağrısı da yaptı.

Mike Pence, Venezuela'nın BM Daimi Temsicisi Samuel Moncada'ya bakarak yaptığı konuşmasında, "Sayın Büyükelçi siz burada olmamalısınız. Venezuela'ya dönmeli ve Nicolas Maduro'ya zamanın dolduğunu ve gitmesi gerektiğini söylemelisiniz." dedi.

Pence ayrıca, ilerleyen günlerde Guaido'nun BM tarafından tanınması için bir tasarı sunacaklarını söyledi.

Maduro yönetimine verdiği destekten dolayı Küba'yı da eleştiren Pence, ABD'nin Küba'ya ''ilave yaptırımlar açıklayacağını'' sözlerine ekledi.

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Mike Pence Venezuela

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