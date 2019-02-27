HABER

ABD, BMGK'dan Venezuela tasarısının yarın oylanmasını talep etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 23:36 | Son Güncelleme

ABD, BM Güvenlik Konseyine sunduğu ve yarın oylama talep ettiği Venezuela tasarısında, barışçıl bir siyasi sürecin başlaması için uluslararası gözlemcilerin denetiminde özgür, adil ve güvenilir başkanlık seçimi yapılması ve uluslararası insani yardım çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunduğu ve oylama talep ettiği Venezuela tasarısında barışçıl bir siyasi sürecin başlaması için uluslararası gözlemcilerin denetiminde özgür, adil ve güvenilir başkanlık seçimi yapılması ve uluslararası insani yardım çağrısında bulundu.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu Venezuela tasarısının yarın oylanmasını talep etti.

ABD'nin hazırladığı karar tasarında, 20 Mayıs 2018'de yapılan başkanlık seçimlerinin adil ve özgür olmadığından derin endişe duyulduğu belirtilerek, barışçıl bir siyasi sürecin başlaması için uluslararası gözlemcilerin denetiminde özgür, adil ve güvenilir başkanlık seçimi yapılması çağrısı yapıldı.

Tasarıda, Venezuela Ulusal Meclis ve muhalefet partisi üyelerinin güvenliğinin sağlanması gerektiği de belirtildi. ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams dün BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun güvenliğinden endişe duyduğunu söylemişti.

Karar tasarısında ayrıca, ülkedeki insani durumun daha kötüye gitmemesi için uluslararası insani yardımların ulaştırılmasının sağlanması gerektiği çağrısı yapıldı.

Diplomatik kaynaklar ise Rusya'nın ABD'nin tasarısını veto etmesini öngördüklerini söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nde bir tasarının kabulü için 15 üyeden en az 9'unun olumlu oy kullanması ve beş daimi üye Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Venezuela muhalefetinin ABD'nin yolladığı insani yardım malzemelerini 23 Şubat'ta Kolombiya üzerinden ülkeye sokmak istemesi üzerine Venezuela güvenlik güçleri ile yaşanan şiddet olaylarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Venezuela ekonomisinin kötüye gittiğini ve yardım arayışı içindeki halkın ülkeden ayrıldığını anlatan DiCarlo, şimdiye kadar 3,4 milyon Venezuela'nın ülkeyi terk ettiğini kaydetmişti.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Tekerlekli sandalyedeki engelli yola düştü; o anlar kask kamerasındaTekerlekli sandalyedeki engelli yola düştü; o anlar kask kamerasında
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar geliyorMeteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BMGK karar tasarısı Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Bir banka daha faizi düşürdü!

Bir banka daha faizi düşürdü!

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

YSK'dan Burhanettin Kocamaz kararı

YSK'dan Burhanettin Kocamaz kararı

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar geliyor

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar geliyor

27 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

27 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bursa'da otomobil Babasultan barajına düştü: 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

27 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

27 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Gaziosmanpaşa'da yasa dışı bahis oynatanlar çatıştı

Film sahnelerini aratmayan görüntüler! Bahisçiler çatıştı

Meteoroloji'den Erzurum'a kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı! Saat verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.