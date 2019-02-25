HABER

"ABD bölgedeki müttefiklerine 56 milyon dolar ek yardımda bulunacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 22:35 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: - "Venezuela halkına desteğimiz yalnızca devam etmekle kalmayıp artacaktır da. ABD, bölgede Venezuela halkına yardım eden müttefiklerine 56 milyon dolar ek yardımda bulunacak" - "Lima Grubuna bağlı olan bütün ülkelerden (Venezuela devlet petrol şirketi) PDVSA'ya ait banka hesaplarının dondurulmasını ve Guaido'ya aktarılmasını talep ediyoruz"

BOGOTA (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela halkına desteklerinin artarak devam edeceğini ve ABD'nin Venezuela halkına yardım eden müttefiklerine 56 milyon dolar ek yardımda bulunacağını söyledi.

Pence, katıldığı 11. Lima Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısında Venezuela'daki krize dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Yardımcısı Pence, ABD'nin Juan Guaido'ya olan desteğini yineleyerek, "Başkan Guaido, Başkan Donald Trump, size ve Venezuela halkına bir mesajı iletmem için burada bulunmamı istedi. Biz ABD olarak yüzde yüz sizinleyiz. Bugün burada bulunan bütün ülkelerle beraber Venezuela'da demokrasi ve özgürlük tesis edilene kadar sizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "gaspçı" olarak niteleyen Pence, "Nicolas Maduro gitmelidir. Venezuela'daki mücadale, baskıyla özgürlük arasında diktatörlüğe karşı demokrasinin mücadelesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Pence, ABD'nin Venezuela'ya olan yardımlarını hatırlatarak, "Venezuela halkına desteğimiz yalnızca devam etmekle kalmayıp artacaktır da. ABD, bölgede Venezuela halkına yardım eden müttefiklerine 56 milyon dolar ek yardımda bulunacak." dedi.

Bölge ülkelerinin Maduro hükümetine uyguladıkları diplomatik baskıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pence, "Artık daha fazlasını yapmanın zamanı geldi. Lima Grubuna bağlı olan bütün ülkelerden (Venezuela devlet petrol şirketi) PDVSA'ya ait banka hesaplarının dondurulmasını ve Guaido'ya aktarılmasını talep ediyoruz. Ayrıca Maduro'ya yakın kişilere vizenin kısıtlanmasını ve Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası'nda Guaido’nun temsilcinin tanınmasını desteklemenizi bekliyoruz." diye konuştu.

Pence, ABD'nin Venezuelalı üst düzey devlet görevlilerine ve Maduro hükümetinin ekonomik ağına karşı yaptırımların daha da artıracağını sözlerine ekledi.

Askeri müdahale konusuna açıkça değinmeyen Pence, Venezuela'da pasif bir demokratik geçiş süreci beklentisini yineleyerek, Trump'ın "Venezuela konusunda bütün seçenekler masada" sözünü hatırlattı.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi! 'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi!
Yüksekova’da soğuk havalar hayatı olumsuz etkiliyorYüksekova’da soğuk havalar hayatı olumsuz etkiliyor
Malta’da balık yağmuruMalta’da balık yağmuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

3 ay maaşları da devlet ödeyecek

3 ay maaşları da devlet ödeyecek

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da dehşet! Ortağını gözünden vurdu

Dehşet! Ortağını gözünden vurdu

Antalya'da sürücüsü kalp krizi geçiren öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Öğrenci servisi devrildi! Kahreden haber geldi

Selin cinayetinin detayları kan dondurdu!

Selin cinayetinin detayları kan dondurdu!

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

İzmir'de lise öğrencisine kemerle öldüresiye dayak

Lise öğrencisine korkunç dayak! Dehşet anları kamerada

İstanbul Havalimanı'na taşınma programında değişiklik! Dünyaya resmen duyuruldu

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.