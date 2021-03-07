HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD bombardıman uçaklarının Orta Doğu üzerinde devriye uçuşu yaptığı bildirildi

ABD bombardıman uçaklarının Orta Doğu üzerinde devriye uçuşu yaptığı bildirildi

07.03.2021 19:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD bombardıman uçaklarının Orta Doğu üzerinde devriye uçuşu yaptığı bildirildi

ABD Silahlı Kuvvetlerine ait, B-52 tipi iki stratejik bombardıman uçağının, Orta Doğu üzerinde çok uluslu devriye uçuşu gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine ait iki adet B-52H uçağı bugün, ABD'nin, bölgedeki güvenliğe yönelik verdiği taahhüdü bir kez daha vurgulamak için, ABD'nin ortak ve müttefiklerine yönelik saldırganlığı geri püskürtmek adına, Orta Doğu'da çok uluslu bir devriye görevi yapmışlardır." bilgisi paylaşıldı.

İSRAİL, SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR UÇAKLARI DA EŞLİK ETTİ

Misyon sırasında, İsrail, Suudi Arabistan ve Katar'ın da bulunduğu bazı "ortak ülkelerin" uçaklarının ve ABD savaş uçaklarının da, bombardıman uçaklarına bazı noktalarda eşlik ettiği aktarıldı.

Beyaz Saray: Suriye'deki hava saldırısı ABD askerinin nefsi müdafaasıBeyaz Saray: Suriye'deki hava saldırısı ABD askerinin nefsi müdafaası

Açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri rutin olarak, CENTCOM'un sorumluluk bölgesinin içine, dışına ve çevresine hava aracı ve personel taşımaktadır. Bunun amacı da misyon gerekliliklerini karşılamak, bölgesel ortaklarla eğitim düzenlemek ve stratejik ortaklığın öneminin altını çizmektir." ifadelerine yer verildi.

Bölgede, geçici uzun menzilli bombardıman uçaklarının görevlendirilmesinin 2015 yılına dayandığı belirtilerek, "Bu misyon, bu yıl içinde Orta Doğu'da dördüncü kez bombardıman uçağı kullanılmasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti
Suriye'de korkunç patlama: 18 ölüSuriye'de korkunç patlama: 18 ölü
Youtube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatlarıYoutube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatları
Anahtar Kelimeler:
İsrail Katar Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

İğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandı

İğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandı

Bir vahşet daha! Eşini 4 çocuğunun gözü önünde öldürdü

Bir vahşet daha! Eşini 4 çocuğunun gözü önünde öldürdü

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

Suriye'de rejimin kontrolündeki Hama'da patlama: 18 ölü

Suriye'de korkunç patlama: 18 ölü

Rodos'u ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı ayakkabısıyla tepki çekti

Yunanistan Cumhurbaşkanı ayakkabısıyla tepki çekti

Uçakta soyunmaya başlayan yolcuyu durduramayınca koltuğa bağladılar

Bir anda soyunmaya başladı! Uyarıları dikkate almayınca...

Tarihi anlar: Irak ziyaretini sürdüren Papa, Erbil'e geldi

Tarihi anlar: Uçak şimdi de oraya indi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısından yapıldı

Rus aşısı yaptırdı

Fenerbahçe'ye eski şampiyonlukları geri verilecek mi? TFF'ye resmi başvuru

Fenerbahçe'ye eski şampiyonlukları geri verilecek mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.