ABD Borsalarına Emlak Darbesi

Amerikan piyasaları düne kadar devam eden yükseliş göz önünde bulundurulduğunda iyi bir hafta geçirmek üzereydi, ancak dün açıklanan Amerika ev satış rakamlarının beklentilerin altında gelmesi, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin düşmesine sebep oldu. Perşembe gününe kadar %3’e varan bir yükseliş kaydeden endekslerde yükselişin başını teknoloji sektörü çekiyordu.

Geçen hafta piyasalar, beklentilerin çok altında gelen istihdam raporunun ardından haftayı % 1’e varan düşüşlerle tamamlamıştı. Amerikan ekonomisinin nabzını tutan önemli verilerden birisi istihdam raporu ve son iki yıldır hemen hemen her ay beklentilerin oldukça üzerindeydi. Şubat ayında beklentiler 189 bin iken 20 bin istihdam yaratıldığının açıklanması, yatırımcılar için acaba ekonomi gerçekten gerileme döneminde mi şeklinde algılandı.

Ev satışlarının düşmesinin ana nedeni geçtiğimiz yıldan bu yana yükselen faiz oranları ve ekonomik ve politik belirsizlikler. Amerikalı tüketiciler 2008 krizinden sonra çok daha temkinli adımlar atıyor. Perşembe günü açıklanan rapora göre hükümetin kapalı olduğu Ocak ayı boyunca yeni ev satışlarında % 6,9’luk bur düşüş gerçekleşmiş.