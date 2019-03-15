ABD Borsalarına Emlak Darbesi

Amerikan piyasaları düne kadar devam eden yükseliş göz önünde bulundurulduğunda iyi bir hafta geçirmek üzereydi, ancak dün açıklanan Amerika ev satış rakamlarının beklentilerin altında gelmesi, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin düşmesine sebep oldu. Perşembe gününe kadar %3’e varan bir yükseliş kaydeden endekslerde yükselişin başını teknoloji sektörü çekiyordu.
Geçen hafta piyasalar, beklentilerin çok altında gelen istihdam raporunun ardından haftayı % 1’e varan düşüşlerle tamamlamıştı. Amerikan ekonomisinin nabzını tutan önemli verilerden birisi istihdam raporu ve son iki yıldır hemen hemen her ay beklentilerin oldukça üzerindeydi. Şubat ayında beklentiler 189 bin iken 20 bin istihdam yaratıldığının açıklanması, yatırımcılar için acaba ekonomi gerçekten gerileme döneminde mi şeklinde algılandı.
Ev satışlarının düşmesinin ana nedeni geçtiğimiz yıldan bu yana yükselen faiz oranları ve ekonomik ve politik belirsizlikler. Amerikalı tüketiciler 2008 krizinden sonra çok daha temkinli adımlar atıyor. Perşembe günü açıklanan rapora göre hükümetin kapalı olduğu Ocak ayı boyunca yeni ev satışlarında % 6,9’luk bur düşüş gerçekleşmiş.
Bu hafta piyasaları etkileyen diğer bir gelişme ise ABD ve Çin arasında devam eden müzakerelerle ilgili haberler oldu. CNBC ve Bloomberg’in haberine göre Çinli yetkililer iki ülke arasında anlaşmaya varılması için yeni üst düzey görüşme yapılmasını istediklerini ve Başkan Donald Trump’la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping el sıkışmadan önce bir kez daha anlaşmanın üzerinden geçilmesini istiyor. Bir hafta önce taraflar arasında 26-27 Mart’ta Xi’nin Avrupa ziyaretlerinin ardından Amerika’ya gelerek Başkan Trump’ın Florida’daki evinde anlaşmanın açıklanacağı yönünde haberler yayınlanmış ve bu haberler piyasalara umut getirmişti. Bloomberg’in haberine göre taraflar anlaşmanın en geç Nisan ayının ilk haftasında imzalanmasını istiyor. Her ne kadar Başkan Trump anlaşma için acele etmek istemediğini belirtse de Çin’in endüstriyel üretiminin son 17 senenin en düşük seviyesine inmesi Çinli yetkililerin anlaşma yoluna gitmelerinin en büyük sebebi olarak gösteriliyor.
Çin ve Amerika arasındaki ticari savaşın etkileri dışında teknoloji sektörünün devi Facebook’un Instagram ve WhatsApp aplikasyonlarının teknik aksaklık yaşamasının ve federal yetkililerin şirket ile ilgili resmi bir soruşturma başlatacağını açıklaması da yine bu haftaki düşüşlerin başını çeken sebeplerin arasında yer alıyor. Facebook hisseleri hafta ortasından itibaren %2 oranında değer kaybederken, bu düşüşün devam etmesi bekleniyor. Şirketin Mark Zuckerberg’den sonra gelen isimlerinden ikisinin perşembe günü istifa etmesi bu düşüşün sebepleri arasında gösterildi.
Facebook’un terörizm ile ilgili olarak gerekli önlemleri almadığına yönelik tepkiler cuma günü yeniden gündeme geldi. Yeni Zelanda'daki saldırı sırasında saldırganlardan birinin saldırıyı yaklaşık 17 dakika kadar canlı olarak yayınlaması tepkilere sebep oldu. Facebook yetkilileri yayını durdurduklarını ve durumdan dolayı üzgün olduklarını belirtseler de tepkiler sürüyor.
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