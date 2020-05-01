HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Borsalarında Kazananlar ve Kaybedenler

ABD Borsalarında Kazananlar ve Kaybedenler

01.05.2020 21:24 | Son Güncelleme

Amerikan ekonomisi, Corona pandemisinin ekonomik faaliyetleri durdurmasıyla birlikte 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,8 oranında daraldı. Pandeminin yol açtığı ekonomik resesyon süreci, Amerikan tarihinin en uzun süreli ekonomik genişleme dönemini de sonlandırmış oldu

ABD Borsalarında Kazananlar ve Kaybedenler

Amerikan ekonomisi, Corona pandemisinin ekonomik faaliyetleri durdurmasıyla birlikte 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,8 oranında daraldı. Pandeminin yol açtığı ekonomik resesyon süreci, Amerikan tarihinin en uzun süreli ekonomik genişleme dönemini de sonlandırmış oldu.

2017’nin ilk aylarından itibaren Başkan Trump’ın göreve gelmesiyle yükselen borsa endeksleri, Corona virüsü yüzünden zor bir döneme girdi. ABD’nin en büyük şirketlerinin işlem gördüğü S&P 500 ve Dow Jones endeksleri, bugün, Şubat ayında yükseldikleri rekor seviyelerden çok uzakta. Mart ayı boyunca gerileyen endeksler, Nisan ayında hükümetin açıkladığı yardım paketleri sayesinde bir önceki ay yaşanan sert düşüşlerden sonra toparlansa da uzmanlar, borsa endekslerinin, salgının kontrol altına alınmasına kıyasla daha yavaş toparlanacağını öngörmeye başladı.

Wall Street’teki bazı yatırımcılar, Mart ayındaki sert düşüşlerin ardından üçüncü çeyrekte virüs tehdidinin ortadan kalkmasıyla hızlı bir yükseliş bekliyordu. Ancak salgının sonbaharda tekrar alevleneceğine ilişkin spekülasyonlar nedeniyle bu görüş, giderek popülaritesini yitirmekte.

''Yatırımcılığın şekli değişecek''

Birçok uzmana göre şu ana kadar Amerikalılar'ın tercih ettiği endeks fonları, yani büyük bir yelpazeden oluşan portföy tipi yatırımlar, bu krizden sonra bir daha kullanılmayabilir. CNBC uzmanlarından Jim Kramer, bu konuyla ilgili olarak, “Büyük portföylere yatırım yapmak yerine kazanan hisseleri tek tek seçerek onlara oynamanın” önemini vurgulayanların başında geliyor. ”Mad Money” isimli programında bu konuyu ele alan Kramer’a göre ABD borsalarında bu dönemde para kazanmak isteyenlerin “kazananlara” oynamaları önemli. “Hem kazananlar hem de kaybedenler o kadar bariz ki, hisseleri buna göre seçmemek söz konusu değil” diyen Kramer, yatırımcılığın bu yüzden değişmesi gerektiğine de inanıyor.

Corona virüsünün yarattığı krizden en kötü etkilenen sektörlerin başında enerji geliyor. Petrole olan arzın hızla azalması, enerji sektörünün Şubat ayından bu yana yüzde 39,54 oranında gerilemesine sebep oldu. Petrol fiyatlarının düşüşü devam ederken enerji sektöründe de gerilemenin sürmesi bekleniyor.
Corona salgınının yol açtığı işsizlik ve ekonomik faaliyetlerdeki durgunluk, finans sektörüne de sekte vurdu. S&P 500’de işlem gören finans sektörü hisseleri, yüzde 26,2 oranında gerilemiş durumda.

''Emlakta kayıp büyük''

Enerji ve finans dışında endüstriyel imalat sektörü yüzde 21, emlak sektörü ise yüzde 9 oranında küçüldü. Özellikle emlak sektöründeki bu düşüş, finans sektörünü de olumsuz etkiliyor. Büyük şehirlerde inşaatların durması, Amerikan ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olan emlak sektörüne olumsuz yansıdı. Çok sayıda Amerikalı'nın işlerini kaybetmesi veya işten çıkarılması da yaşanan olumsuzluklar arasında.

''İlaç ve sağlık son dönemin en çok kazananları arasında''

Her krizde kaybedenler olduğu gibi kazananlar da var. Yatırım uzmanı Altan Ergun, bu konuyla ilgili olarak, Corona salgınının etkisiyle yükselen sektörlerin başında ilaç ve sağlık sektörünün geldiğini söylüyor. Ergun, son günlerde Corona virüsü tedavisinde başarılı olduğu kaydedilen antiviral ilacın üreticisi Gilead dışında Regeneron ve Moderna isimli şirketlerin de bu dönemde kazananlar arasında olduğunu belirtiyor.

“Walmart ve Clorox gibi temel ürünleri satan ve üretenler de tabii bu dönemde hisseleri yükselen şirketlerin başında geliyor” diyen Ergun, teknoloji sektöründeyse Google’in sahibi Alphabet, online alışverişin devi Amazon ve Alibaba ve Facebook hisselerinin yükselmeye devam edeceğini belirtiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Güney Koreli milletvekilinden Kim Jong-un açıklamasıGüney Koreli milletvekilinden Kim Jong-un açıklaması
Uzmanlar uyarıyor: Sağlık çalışanları virüsten ne kadar etkilenecek?Uzmanlar uyarıyor: Sağlık çalışanları virüsten ne kadar etkilenecek?

En Çok Okunan Haberler

1 Mayıs'ta yürek yakan haber! Önce anne, sonra oğlu koronavirüse yenildi

1 Mayıs'ta yürek yakan haber! Önce anne, sonra oğlu koronavirüse yenildi

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, sonunda bu oldu

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, sonunda bu oldu

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

İlginç itiraf: Adada komiklik olsun diye gaz çıkaran...

İlginç itiraf: Adada komiklik olsun diye gaz çıkaran...

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Emniyet paylaştı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Emniyet paylaştı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
DSÖ'den Trump'a cevap: Koronavirüsün doğal kökenli olduğundan eminiz

Trump 'Kanıt gördüm' demişti! DSÖ'den flaş yanıt

Koronavirüsün merkezi New York'ta okullarla ilgili flaş karar

Burası koronavirüsün merkezi! Okullarla ilgili flaş karar

Elon Musk hacklendi mi? Kafa karıştıran paylaşımlar

Elon Musk hacklendi mi? Kafa karıştıran paylaşımlar

Güney Kore'de milletvekili, Kim Jong-un'un öldüğünü iddia etti

Güney Koreli milletvekilinden Kim Jong-un açıklaması

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 739 can kaybı

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 739 can kaybı

ABD Başkanı Trump'tan CNN ve NBC'ye 'Çin'in kuklaları' benzetmesi

Trump hedef gösterdi: Çin'in kuklaları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.