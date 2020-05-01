ABD Borsalarında Kazananlar ve Kaybedenler

Amerikan ekonomisi, Corona pandemisinin ekonomik faaliyetleri durdurmasıyla birlikte 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,8 oranında daraldı. Pandeminin yol açtığı ekonomik resesyon süreci, Amerikan tarihinin en uzun süreli ekonomik genişleme dönemini de sonlandırmış oldu. 2017’nin ilk aylarından itibaren Başkan Trump’ın göreve gelmesiyle yükselen borsa endeksleri, Corona virüsü yüzünden zor bir döneme girdi. ABD’nin en büyük şirketlerinin işlem gördüğü S&P 500 ve Dow Jones endeksleri, bugün, Şubat ayında yükseldikleri rekor seviyelerden çok uzakta. Mart ayı boyunca gerileyen endeksler, Nisan ayında hükümetin açıkladığı yardım paketleri sayesinde bir önceki ay yaşanan sert düşüşlerden sonra toparlansa da uzmanlar, borsa endekslerinin, salgının kontrol altına alınmasına kıyasla daha yavaş toparlanacağını öngörmeye başladı. Wall Street’teki bazı yatırımcılar, Mart ayındaki sert düşüşlerin ardından üçüncü çeyrekte virüs tehdidinin ortadan kalkmasıyla hızlı bir yükseliş bekliyordu. Ancak salgının sonbaharda tekrar alevleneceğine ilişkin spekülasyonlar nedeniyle bu görüş, giderek popülaritesini yitirmekte.

''Yatırımcılığın şekli değişecek'' Birçok uzmana göre şu ana kadar Amerikalılar'ın tercih ettiği endeks fonları, yani büyük bir yelpazeden oluşan portföy tipi yatırımlar, bu krizden sonra bir daha kullanılmayabilir. CNBC uzmanlarından Jim Kramer, bu konuyla ilgili olarak, “Büyük portföylere yatırım yapmak yerine kazanan hisseleri tek tek seçerek onlara oynamanın” önemini vurgulayanların başında geliyor. ”Mad Money” isimli programında bu konuyu ele alan Kramer’a göre ABD borsalarında bu dönemde para kazanmak isteyenlerin “kazananlara” oynamaları önemli. “Hem kazananlar hem de kaybedenler o kadar bariz ki, hisseleri buna göre seçmemek söz konusu değil” diyen Kramer, yatırımcılığın bu yüzden değişmesi gerektiğine de inanıyor. Corona virüsünün yarattığı krizden en kötü etkilenen sektörlerin başında enerji geliyor. Petrole olan arzın hızla azalması, enerji sektörünün Şubat ayından bu yana yüzde 39,54 oranında gerilemesine sebep oldu. Petrol fiyatlarının düşüşü devam ederken enerji sektöründe de gerilemenin sürmesi bekleniyor.

Corona salgınının yol açtığı işsizlik ve ekonomik faaliyetlerdeki durgunluk, finans sektörüne de sekte vurdu. S&P 500’de işlem gören finans sektörü hisseleri, yüzde 26,2 oranında gerilemiş durumda.