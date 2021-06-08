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ABD Boru Hattı Fidye Saldırısından 2,3 Milyon Doları Geri Aldı

08.06.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Adalet Bakanlığı, ülkedeki en büyük yakıt boru hattı Colonial Pipeline’a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından, korsanlara ödenen 2,3 milyon dolar değerinde kripto para birimine el koyduğunu açıkladı

ABD Boru Hattı Fidye Saldırısından 2,3 Milyon Doları Geri Aldı

ABD Adalet Bakanlığı, ülkedeki en büyük yakıt boru hattı Colonial Pipeline’a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından, korsanlara ödenen 2,3 milyon dolar değerinde kripto para birimine el koyduğunu açıkladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, müfettişlerin geçen ayki siber saldırının ardından Colonial tarafından ödenen 2,3 milyon dolar civarında değere sahip 63,7 Bitcoin ele geçirdiğini açıkladı. Boru hattının hedef olmasının ardından ABD’nin doğu yakasında akaryakıt sıkıntısı yaşanmıştı.

Monaco, Adalet Bakanlığı’nın Colonial’ın ödediği fidyenin “çoğunluğunu tespit ettiğini ve geri aldığını” söyledi. Colonial Pipeline, saldırıdan etkilenen sistemlere yeniden erişim sağlamak için siber korsanlara 5 milyon dolara yakın ödeme yaptığını bildirmişti.

Amerikalı yetkililerin Rusya’dan faaliyet gösterdiğini belirttiği bir siber suç örgütü geçen ay ABD’nin doğu yakasında yakıt boru hattına sızarak sistemlerini kilitlemiş ve saldırıyı sona erdirmek için fidye talep etmişti.

Saldırının ardından Colonial faaliyetlerini bir süre durdurmuştu. Bu durum akaryakıt fiyatlarının keskin biçimde artmasına neden olmuş, panik halinde yakıt almak isteyenler yüzünden benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

Beyaz Saray geçen hafta şirket yöneticileri ve iş dünyası liderlerinden fidye yazılımı saldırılarına karşı korunmak için güvenlik tedbirlerini arttırmalarını istemişti. Colonial saldırısından sonra dünyanın en büyük et üretimşirketi de siber korsanların hedefi olmuştu.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo da Pazar günü yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin fidye yazılımı saldırılarına karşı korunmada tüm seçenekleri değerlendirdiğini ve Başkan Biden’ın gelecek hafta Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le yapacağı görüşmede de bu konunun gündeme geleceğini söylemişti.

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