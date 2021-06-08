ABD Boru Hattı Fidye Saldırısından 2,3 Milyon Doları Geri Aldı

ABD Adalet Bakanlığı, ülkedeki en büyük yakıt boru hattı Colonial Pipeline’a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından, korsanlara ödenen 2,3 milyon dolar değerinde kripto para birimine el koyduğunu açıkladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, müfettişlerin geçen ayki siber saldırının ardından Colonial tarafından ödenen 2,3 milyon dolar civarında değere sahip 63,7 Bitcoin ele geçirdiğini açıkladı. Boru hattının hedef olmasının ardından ABD’nin doğu yakasında akaryakıt sıkıntısı yaşanmıştı.

Monaco, Adalet Bakanlığı’nın Colonial’ın ödediği fidyenin “çoğunluğunu tespit ettiğini ve geri aldığını” söyledi. Colonial Pipeline, saldırıdan etkilenen sistemlere yeniden erişim sağlamak için siber korsanlara 5 milyon dolara yakın ödeme yaptığını bildirmişti.

Amerikalı yetkililerin Rusya’dan faaliyet gösterdiğini belirttiği bir siber suç örgütü geçen ay ABD’nin doğu yakasında yakıt boru hattına sızarak sistemlerini kilitlemiş ve saldırıyı sona erdirmek için fidye talep etmişti.

Saldırının ardından Colonial faaliyetlerini bir süre durdurmuştu. Bu durum akaryakıt fiyatlarının keskin biçimde artmasına neden olmuş, panik halinde yakıt almak isteyenler yüzünden benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.