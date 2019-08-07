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ABD, Brexit'in ardından İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasına hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 23:09 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "İngiltere'nin bağımsız kararını destekliyoruz ancak Brexit'in gerçekleşmesiyle kapının önünde, elimizde kalemle en kısa sürede (İngiltere ile) yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya hazır olacağız" - İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise Başbakan Boris Johnson ve kabinesinin, ekim ayı sonunda "anlaşmalı" ve "anlaşmasız" Avrupa Birliğinden ayrılma konusunda kararlı olduğunu belirtti

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brexit sürecinin tamamlanmasının hemen ardından İngiltere ile yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Washington'da yaptığı görüşmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Raab'ın ABD'ye yaptığı ilk resmi ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten Pompeo, Brexit süreciyle İngiltere'ye verdikleri desteği artıracaklarını kaydetti.

Pompeo, "İngiltere'nin bağımsız kararını destekliyoruz ancak Brexit'in gerçekleşmesiyle kapının önünde, elimizde kalemle en kısa sürede yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya hazır olacağız." ifadesini kullandı.

Pompeo ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin inisiyatifiyle oluşturulan deniz güvenliği girişimine İngiltere'nin katılacak olmasından büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

- "Ayrılmaya kararlıyız"

İngiliz bakan ise Başbakan Boris Johnson ve kabinesinin, ekim sonunda "anlaşmalı" ve "anlaşmasız" Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Raab, bu sürecin hemen ardından ABD ile bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik ettiği telefon görüşmesinde, Brexit'in ardından bu ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzalamak dahil her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylemişti.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Johnson, 24 Temmuz'da ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

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ABD Brexit ingiltere Mike Pompeo

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