HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD, Brezilya ve Hindistan'da korona bilançosu ağırlaşıyor

ABD, Brezilya ve Hindistan'da korona bilançosu ağırlaşıyor

17.07.2020 13:05 | Son Güncelleme

Toplam vaka sayısı ABD’de 3 buçuk milyonu, Brezilya’da 2 milyonu aştı.

ABD, Brezilya ve Hindistan'da korona bilançosu ağırlaşıyor

Brezilya’da her gün bin kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor. Hindistan’da ise can kaybı 25 bini aştı.Dünyada koronavirüsten en çok etkilenen Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir günde kaydedilen korona vaka sayısı 77 bin 300'ü aştı. Bu rakam salgının başlangıcından bu yana kayda geçen en yüksek sayıya tekabül ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüs veritabanına göre, daha önce 10 Temmuz'da kaydedilen 67 bin 800'lük vaka sayısı en yüksek rakam idi.

Yaklaşık 330 milyon kişilik nüfusa sahip ülkede şu ana kadar 3 buçuk milyondan fazla insan koronavirüse yakalanmış bulunuyor. 138 bin civarında kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Korona önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte ülkede salgın, haziran ayı ortasından bu yana ciddi biçimde ivme kazanmış bulunuyor. Ülkenin birçok eyaleti buna tepki olarak, ekonominin yeniden açılmasını frenlemiş, durdurmuş veya gevşetme kararlarını geri çekmiş durumda.

Brezilya'da can kaybı artıyor

Koronavirüsten en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'da kayıt altına alınan yeni tür koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede korona kaynaklı can kaybı sayısı da 76 bini aşmış durumda.

Kaydedilen verilere göre, Mayıs ayının sonundan bu yana 210 milyon kişilik nüfusa sahip Brezilya'da her gün ortalama binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını kaybetmiş bulunuyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs ve yol açtığı COVID-19 hastalığını yeterince ciddiye almamasından ötürü sert eleştirilere maruz kalmıştı. Bolsonaro'nun kısa bir süre önce koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Hindistan'da hükümet stratejisini değiştirdi

Koronavirüsten en çok etkilenen üçüncü ülke Hindistan'da da kayıt altına alınan toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Cuma sabahı itibarıyla ülkede 25 bini aşkın kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Son 24 saat içinde kayıt altına alınan yeni enfeksiyon sayısı da 30 binden fazla.

Dünyanın nüfus bakımından ikinci büyük ülkesi Hindistan, pandeminin üstesinden sıkı bir sokağa çıkma yasağı ile gelmeyi planlıyordu. Ancak bu önlemler neticesinde on milyonlarca kişi işini kaybetti ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Nüfusun yanı sıra, belli merkezlerde nüfus yoğunluğunun da oldukça yüksek olduğu ülkede hükümet, bu şartlar altında korona stratejisini değiştirdi. Hint hükümetinin şu an öncelikli hedefi, korona salgınının vurduğu ekonomiyi yeniden canlandırmak. Öte yandan yeni enfeksiyon sayısının hızlı bir biçimde artış göstermesinden ötürü bazı bölgelerde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DW,dpa / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs ölümleri artıyorBrezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs ölümleri artıyor
AÖF yaz okulu kaldırıldı mı? AÖF yaz okulu kaldırıldı mı?

En Çok Okunan Haberler

Bu şekilde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Bu şekilde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

İzmir'deki depremde korkutan olay! 7. kattan atladı

İzmir'deki depremde korkutan olay! 7. kattan atladı

Diyanet İşleri Başkanı'na eşcinsellik yanıtı! 'Bu beyefendinin...'

Diyanet İşleri Başkanı'na eşcinsellik yanıtı! 'Bu beyefendinin...'

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Koronavirüste ikinci dalga için kritik uyarı

Koronavirüste ikinci dalga için kritik uyarı

Şüpheli ölümle ilgili takipsizlik kararı!

Şüpheli ölümle ilgili takipsizlik kararı!

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
Hindistan’da korkunç olay: 8 ölü

Korkunç! Her şey bir anda oldu

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs ölümleri artıyor

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs ölümleri artıyor

Suriye’de 4.5 büyüklüğünde deprem! Mardin’de de hissedildi

Suriye’de 4.5 büyüklüğünde deprem!

Küresel ısınma kaynaklı 'ısı stresi' bazı organların durmasına yol açabilir

Küresel ısınma kaynaklı 'ısı stresi' bazı organların durmasına yol açabilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

ABD gizlice Hafter ile görüştü! Son şans

ABD gizlice Hafter ile görüştü! Son şans

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.