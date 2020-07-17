ABD, Brezilya ve Hindistan'da korona bilançosu ağırlaşıyor

Brezilya’da her gün bin kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor. Hindistan’da ise can kaybı 25 bini aştı.Dünyada koronavirüsten en çok etkilenen Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir günde kaydedilen korona vaka sayısı 77 bin 300'ü aştı. Bu rakam salgının başlangıcından bu yana kayda geçen en yüksek sayıya tekabül ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüs veritabanına göre, daha önce 10 Temmuz'da kaydedilen 67 bin 800'lük vaka sayısı en yüksek rakam idi.

Yaklaşık 330 milyon kişilik nüfusa sahip ülkede şu ana kadar 3 buçuk milyondan fazla insan koronavirüse yakalanmış bulunuyor. 138 bin civarında kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Korona önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte ülkede salgın, haziran ayı ortasından bu yana ciddi biçimde ivme kazanmış bulunuyor. Ülkenin birçok eyaleti buna tepki olarak, ekonominin yeniden açılmasını frenlemiş, durdurmuş veya gevşetme kararlarını geri çekmiş durumda.

Brezilya'da can kaybı artıyor

Koronavirüsten en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'da kayıt altına alınan yeni tür koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı.