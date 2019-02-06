ABD, Brezilya ve Kolombiya’dan Venezuela’ya yardım ittifakı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Balton, Venezuela’ya gidecek insani yardımın planlanması üzerine Brezilya ve Kolombiyalı yetkililerle görüştü.

ABD, Venezuela’ya insani yardım sağlamak için lojistik desteği konusunda Brezilya ve Kolombiya ile görüştü. Her iki ülkenin dışişleri bakanları, ortak bir strateji hazırlamak ve izlenecek sonraki adımları belirlemek üzere Beyaz Saray’da Mike Pompeo ve John Bolton tarafından kabul edildi.

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo’yu ağırlayan Bolton, Brezilya ile ABD arasındaki ittifakı “Her zamankinden daha güçlü" olarak değerlendirdi. Görüşme hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bolton, “Venezuela halkına insani yardım sağlama lojistiği de dahil olmak üzere, Guaido’ya destek konusunu da konuştuk” dedi.

Orduya "insani yardımı engellemeyin" uyarısı

Yapılması planlanan insani yardımların kırmızı çizgileri olduğunu belirten Venezuela muhalefeti ise orduyu yardımları engellememeleri konusunda uyardı. Muhalefet milletvekili Miguel Pizarro yardımların durdurulması hakkında, "Hepimizin pişman olabileceği bir senaryo oluşturur” değerlendirmede bulundu. Pizarro ayrıca, ürünlerin Kolombiya, Brezilya ve Karayipler’de toplanacağını açıkladı.