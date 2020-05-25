ABD Brezilya'dan Seyahati Askıya Aldı

Amerika Başkanı Donald Trump, Corona virüsü salgını nedeniyle salgının şu günlerdeki merkez üssü durumunda olan Brezilya’dan, ABD’ye seyahatleri askıya aldı.

Beyaz Saray’dan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada “Bu son karar, bir süredir Brezilya’da bulunan yabancıların, ülkemizde ek bulaşma kaynağı haline gelmelerinin önlenmesine yardımcı olmak adına alındı” denildi. Söz konusu karar Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.

Alınan seyahat yasağı kararı, son 14 gün içerisinde Brezilya’da bulunmuş Amerika vatandaşı olmayan kişileri kapsıyor. Amerika, daha önce benzer şekilde Çin, İngiltere ve Avrupa ülkelerinden de Amerika’ya gelecek kişilere seyahat yasağı uygulanması kararı almıştı.

Amerika vatandaşları ve Amerika’da oturma izni bulunan kişiler bu yasak kapsamının dışında yer alıyor.

Brezilya’da son açıklanan verilere göre 370 bine yakın kişide Corona virüsü tespit edildi.

