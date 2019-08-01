HABER

ABD, Brezilya'yı resmen "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak tanıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 06:41 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'yı resmen "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak tanıdığını ilan eden memorandumu yayımladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Brezilya'yı "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak tanıdığını resmen ilan eden memorandumu yayımladığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği memorandumla Brezilya'ya ilişkin daha önce açıkladığı adımını resmileştirdi.

Buna göre Brezilya, "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak artık ABD ile özellikle savunma alanında öncelikli ülkeler kategorisinde değerlendirilecek.

Söz konusu adımla Brezilya, ABD'den silah alımlarında öncelikli ülkeler arasında yer alacak, Pentagonun düzenleyeceği silah ihalelerine katılabilecek ve ABD birlikleriyle beraber tatbikatlar yapabilecek.

Trump, mayıs ayında Kongreye gönderdiği niyet mektubunda, "1961 Dış Yardımlar Yasası'nın 517. bölümüne uygun olarak Brezilya'yı 'NATO Üyesi Olmayan Ana Müttefik' olarak belirleme niyetimi beyan ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya, aralarında İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu "NATO üyesi olmayan ana müttefik" kategorisine eklenen son ülke olmuştu.

Villasını pitbullarla koruyordu! Çete lideri böyle basıldı Villasını pitbullarla koruyordu! Çete lideri böyle basıldı
Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralıEsenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüpheYunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray brezilya

En Çok Okunan Haberler

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

ABD, Cevad Zarif'i yaptırım listesine ekledi

ABD, Cevad Zarif'i yaptırım listesine ekledi

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

ABD'nin yaptırım kararına jet yanıt!

ABD'nin yaptırım kararına jet yanıt!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

3 bin kadın personel alınacak!

3 bin kadın personel alınacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil elektrik direğine çarptı! 2 ölü, 2 yaralı

Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.