ABD Brunson'ın serbest kalmasından memnun

Türkiye'de Aralık 2016'dan bu yana tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması kararına ailesi de dahil olmak üzere çeşitli kişi ve kurumlardan tepkiler geldi. Papazın 75 yaşındaki annesi Pamela Brunson, mahkemenin kararını North Carolina eyaletindeki evindeyken kendisini arayan bir Reuters muhabirinden öğrendi. Brunson sevincini "Duruşma esnasında tüm gece süren bir dua buluşmasındaydık, eve döndük ve uyuyakaldık. Tüm gece uyanıktık. Şükürler olsun! Çok heyecanlıyım! Harika bir şey bu! Bize haber verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz" sözleriyle ifade etti. Brunson, "Tanrı dünyanın dört bir yanındaki birçok kişinin dualarını kabul ettiği için müthiş sevinçliyiz" dedi. ABD Brunson'ı bekliyor Brunson'ın da 2010 yılından bu yana mensubu olduğu, Florida merkezli kilisenin sözcüsü Brian Smith, tüm gece internetten duruşmanın ayrıntılarını takip ettiklerini söyledi. "Tanrı'ya müteşekkir olduklarını" dile getiren Smith, temsil ettiği kilisenin Brunson ve ailesine ABD'ye yaklaşık 20 yıl sonra yeniden yerleşmeleri noktasında destek olmaya hazır olduğunu belirtti. Smith, "Bu Pazar günü ülkenin dört bir yanındaki birçok kilisenin kutlamalara sahne olacağına şüphe yok" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Brunson kararı ile bağlantılı üç tweet paylaştı. İlk tweetinde "Papaz Brunson için çok yoğun çalışıyoruz!" ifadesini kullanan Trump, ikinci paylaşımında ise "Dualarım Papaz Brunson'ladır ve bir an önce güvenli bir şekilde eve dönmesini umuyoruz" dedi. Trump son paylaşımında ise "PAPAZ BRUNSON AZ ÖNCE SERBEST BIRAKILDI. YAKINDA EVİNDE OLACAK!" dedi. "Dualar kabul oldu" ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de konuyla ilgili iki tweet paylaştı. İlk tweetinde "Papaz Andrew Brunson evine dönüyor! Başkan Trump'ın güçlü liderliği ve milyonlarca Amerikalı'nın kararlı bir biçimde dua etmeleri sayesinde bu masum inanç adamı yakında evinde olacak" diyen Pence, ikinci tweetinde ise "Tanrı'ya kabul ettiği dualar için şükrediyor ve Dışişleri Bakanlığı ve Bakanı Mike Pompeo'ya bu zor süreçte Papaz Brunson ve ailesine sağladıkları destekten ötürü saygılar sunuyoruz. Papaz Brunson ve cesur eşi Norine'i ABD'de karşılamayı dört gözle bekliyorum!" ifadelerini kullandı. Brunson'ın memleketi North Carolina'yı temsil eden Cumhuriyetçi senatör Thom Tillis ise, Brunson'ın serbest bırakılmasında Trump ve Pompeo'nun imzası olduğunu söyledi. "Bunda birçok faktör rol oynadı" diyen Tillis, ABD'nin Türkiye'yle "olumlu ilişkiler noktasına dönmeye" çalıştığını da sözlerine ekledi.