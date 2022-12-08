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  4. ABD bu genci konuşuyor! Liseden mezun oldu, belediye başkanı seçildi

ABD bu genci konuşuyor! Liseden mezun oldu, belediye başkanı seçildi

08.12.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Jaylen Smith, Arkansas eyaletindeki Earle kentinin belediye başkanı seçildi. Yeni Başkan Smith, "İnsanlar, çok genç olduğum için deneyime sahip olmadığımı zannediyorlar. Fakat, onlara her zaman hayata bir yerlerden başlanması gerektiğini söylüyorum." ifadelerini kullandı.

ABD bu genci konuşuyor! Liseden mezun oldu, belediye başkanı seçildi

ABD'nin Arkansas eyaletindeki Earle kentinde ikinci tura kalan belediye başkanlığı seçimlerinde sonuç belli oldu. Üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Jaylen Smith, 235 oyla kentin yeni belediye başkanı seçildi.

ABD'nin en genç belediye başkanlarından biri olarak seçilen Smith ayrıca, Afrika-Amerika Belediye Başkanları Derneği'nin de en genç üyesi oldu. Dernek yönetici Phyllis Dickerson, Afrika-Amerika Belediye Başkanları Derneği'nin mevcut en genç üyesinin 35 yaşındaki Cleveland Belediye Başkanı Justin Bibb olduğunu söyledi.

"İNSANLAR DENEYİME SAHİP OLMADIĞIMI ZANNEDİYORLAR"

Earle Lisesi'nden mezun olan ve Arkansas Devlet Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Smith, halk güvenliği ve yeni iş kollarının oluşturulması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtirken, "İnsanlar bana bakıyor, liseden yeni mezun olduğumu görüyorlar ve çok genç olduğum için deneyime sahip olmadığımı zannediyorlar. Fakat, onlara her zaman hayata bir yerlerden başlanması gerektiğini söylüyorum." dedi. (İHA)

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