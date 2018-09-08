ABD bu iddiayla çalkalanıyor! Trump’ın çalınan mektubu yayınlandı

CNN International, Woodward’un “Korku: Trump Beyaz Saray’da” adlı kitabında yer alan ve Trump tarafından ‘sahte’ olarak nitelendirilen bir mektubu yayımladı.
Söz konusu kitabı kaynak göstererek tartışmalı mektubu yayımlayan CNN’in haberine göre eski Beyaz Saray Başdanışmanı Gary Cohn, Trump’ın Güney Kore ile önemli bir ticaret anlaşmasını iptal eden bir taslağı imzalamasını önlemek için ilgili belgeyi Oval Ofis’ten çalarak saklamış.
5 Eylül 2017 tarihli mektupta “ABD ile Güney Kore arasındaki serbest ticaret anlaşmasının ABD çıkarlarına uygun olmadığı” ve bu sebeple “anlaşmanın iptal edileceği” belirtiliyor.
Aynı haberde Cohn’un, “Trump’ın masasından çaldım. Onu görmesine izin veremezdim. O belgeyi asla görmeyecek. Ülkeyi korumak zorundaydım” şeklinde kitaba yansıyan ifadelerine de yer verildi.
Ayrıca Beyaz Saray yetkililerinin, mektubun ABD’nin çok gizli olan ve Kuzey Kore’nin muhtemel bir nükleer füze fırlatmasını yedi saniye içinde haber veren bir programı tehlikeye sokacağından endişe duyduğu iddia edildi.
Öte yandan Woodward’un kitabıyla ilgili olarak Twitter hesabından bir açıklama daha yapan Trump, “Woodward’un kitabı tam bir sahtekarlık. Ben kitapta alıntılandığı şekilde konuşmam. Öyle konuşsam başkan seçilmezdim” değerlendirmesini yaptı.
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