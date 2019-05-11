ABD Bu Kez de Ortadoğu'ya Amfibik Çıkarma Gemisi Yolladı

ABD, İran tehdidini gerekçe göstererek Ortadoğu’daki askeri varlığını gittikçe arttırıyor. Dün bölgeye Patriot füze bataryalarının yeniden konuşlandırılacağı haberinin ardından bu kez de USS Arlington adlı amfibik çıkarma gemisinin gönderildiği bildirildi. Bu son sevkiyatlar, İran’ın Amerika hedeflerine saldırı düzenleyebileceği konusundaki kaygılar üzerine bölgeye, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve B-52 bombardıman uçaklarının gönderilmesinin ardından geldi. Amerika Savunma Bakanlığını vekaleten yürüten Pat Shanahan Cuma günü yaptığı açıklamada “İran’ın Amerikalılara ya da Amerika’nın çıkarlarına saldırması halinde buna en uygun şekilde karşılığını alacağını anlaması önemli. Biz terörizmi def etmek adına Ortadoğu’dayız, bunun için savaşıyor ve güvenliği tesis ediyoruz. Ve Kendimizi de koruyacağız” dedi. Pentagon’da görevli üst düzey bir ordu yetkilisi, İran’ın hem kara hem denizde tehdit içeren unsurlar yarattığını, aralarında Devrim Muhafızları’nın da olduğu ordunun silahlı kanadını aralarında füzelerin de bulunduğu potansiyel silahlarla donatılıp hazırlandığını söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yabancılar buraya asla giremiyor Urla Çilek Kokuyor Pakistan'da Militanlar 5 Yıldızlı Otele Saldırdı

Aynı yetkili bölgeye gönderilen USS Arlington gemisinin USS Fort McHenry’le yer değiştireceğini ve daha yüksek seviyede bir yönetim ve bölgede kontrole olanak sağlayacağını söyledi. Bunun da olası bir tehdide yanıt verme hızını ve kabiliyetini arttıracağını belirtti. Pentagon yetkilileri füze savunma sistemi olan Patriotların bataryalarının nereye konuşlandırılacağı konusunda bilgi vermediler. Patriotlar her tür hava koşulunda kullanılabilen füze savunma sistemleri. Bu sistemler hem atılmış füzelere hem de düşman güçlerin uçaklarına karşı kullanılabiliyor. Bölgedeki asker varlığın arttırılmasına karşın Pentagon İran’la bir savaş ihtimalini azaltacak yönde arayışlar içerisinde. Pentagon’dan Cuma günü yapılan açıklamada “Amerika, İran’la bir çatışma arayışında değil ancak biz Amerikan kuvvetlerini ve çıkarlarımızı korumaya hazırız” denildi. Amerika Denizcilik İdaresi de yayınladığı bir açıklamayla bölgedeki ticari gemilerin ve petrol tankerlerinin İran tarafından hedef alınabileceği uyarısında bulunmuştu.