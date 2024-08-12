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ABD bu Türk'ü konuşuyor: Pentagon'un gizli belgelerini kaçırıp...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.08.2024 15:53
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ABD Savunma Bakanlığı'nda çalışan Gökhan Gün isminde Türk mühendis, ABD'ye ait gizli belgeleri kaçırmakla suçlanarak yakalandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yakalanan Gün'ün, salı günü mahkemeye çıkması beklenirken Gün'ün belgelerle birlikte Meksika'ya kaçacağı iddia edildi.

ABD bu Türk'ü konuşuyor: Pentagon'un gizli belgelerini kaçırıp...

Türk asıllı mühendis Gökhan Gün, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait “çok gizli” belgelerle birlikte Meksika’ya gitmek üzereyken Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gün'ün, belgelerle Meksika'ya kaçacağı iddia edildi.

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Ekol Tv'de yer alan habere göre, Gün, ülke savunmasına dair sır niteliğindeki belgeleri yasadışı şekilde ele geçirmek ve saklamakla suçlanıyor fakat hakkındaki tüm suçlamaları reddederek Meksika’ya yalnızca balık tutmak için gitmeyi amaçladığını söyledi.

MEKSİKA'YA KAÇACAKTI

2023 yılının Eylül ayında ABD Savunma Bakanlığı’nda çalışmaya başlayan Gün, Virginia’da bulunan bir ofiste görev aldı. Mayıs ayından bu yana sır niteliğindeki çok gizli belgelere erişimi olan fakat ofis dışına çıkarılması yasak olan belgeleri toplamaya başlayan Gün, son bir haftada 82’si çok gizli olmak üzere 406 sayfa belgeyi yasa dışı bir şekilde ofisten çıkardı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Meksika’ya kaçarken havalimanında yakalanan Gün’ün sırt çantasında 150’den fazla gizli belge bulundu.

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BELGELERİN GİZLİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

ABD’de yayın yapan Washington Post’un haberine göre, Savunma Bakanlığı yetkilileri Gün’ün bir çalışan olarak gizli belgelere erişim izni olduğunu fakat bu belgeleri eve götürme yetkisinin bulunmadığını açıkladı. Gün, yaptığı savunmada belgelerin gizliliğinin uzun süre önce kalktığını iddia ederken, güvenlik birimleri belgelerin hala gizli olduğunu vurgulayarak detaylı incelemelerin sürdüğünü aktardı.

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