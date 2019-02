ABD bunu da yaptı! Venezuela ordusuna açık açık darbe çağrısında bulundular!

Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela ordusundaki yüksek rütbeli komutanlara çağrıda bulundu.

Bolton, açıklamasında, "Venezuela ordusunun yüksek rütbeli komutanları, şimdi Venezuela halkının yanında yer alma zamanıdır. Venezüella için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğu ve hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Bolton, Guaido'yu devlet başkanı olarak kabul ettiğini açıklayan Venezuela ordusunda görevli bir generale atıf yaparak, "ABD, Venezuela ordu mensuplarına General Yanez'i takip etmeleri ve demokrasiyi savunan barışçıl protestocuları korumaları çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bolton, Venezuela Merkez Bankası çalışanlarının ve diğer bankaların, Guaido'nun çıkardığı genel affı şimdi kabul etmeleri gerektiğini, aksi takdirde Nicolas Maduro yönetiminin eylemlerine ortak olma suçlamasıyla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

To the Venezuelan military high command, now is the time to stand on the side of the Venezuelan people. It is your right and responsibility to defend the constitution and democracy for Venezuela! https://t.co/SWpQ8lwHAe