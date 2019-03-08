ABD Bütçesinden Ivanka Trump'ın Kadın Fonuna 100 Milyon Dolar

ABD Başkanı Trump'ın 2020 bütçe teklifinde, kızı Ivanka Trump'ın öncülük ettiği küresel kadın fonuna 100 milyon dolar pay ayrıldığı bildirildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Pazartesi günü duyurulması beklenen bütçe teklifinin, Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi'ne aktarılacak fonu da kapsadığı belirtildi. Beyaz Saray, Ivanka Trump liderliğinde hükümet çapında bir proje başlattıklarını geçen ay açıklamıştı.

Haber ajansı Associated Press’e bir açıklama yapan Ivanka Trump da, bugünün Dünya Kadınlar Günü olduğunu anımsattı ve girişimin ‘’Gelişmekte olan ülkelerdeki 50 milyon kadının 2025 yılına kadar ekonomik olarak güçlendirilmesi hedefine yönelik çalıştığını’’ söyledi.

Girişime Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi ve diğer devlet kurumları destek veriyor. Hali hazırdaki projelerin koordine edilmesiyle meslek eğitimi, mali destek ve yasal düzenlemeler alanında yeni projelerin geliştirilmesi de hedefler arasında.

Yeni pay ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi USAID üzerinden bütçe teklifine alındı. Daha önce Trump’ın bütçe kesintisine gittiği USAID, mevcut bütçede kullanılan 50 milyon dolarlık bir paya sahip.