ABD bütün Remdesivir ilaçlarını alıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hükümetin, koronavirüse karşı bazı hastalarda olumlu etkisi gözlemlenen Remdesivir adlı ilacın neredeyse tamamını satın aldığı ve dünyanın diğer ülkeleri için, bu ilaçtan stoklarda yok denecek kadar az kaldığı öne sürüldü.

Aralarında İngiltere'de yayımlanan Guardian'ın da olduğu birçok gazete, ilaç şirketi Gilead tarafından temmuz ayında yapılacak üretimin tamamı ile ağustos ve eylül aylarındaki üretimin yüzde 90'ına tekabül eden 500 bin kutudan fazla ilacı şimdiden satın aldığını duyurdu. Böylece dünyanın diğer ülkelerindeki COVID-19 hastalarının çok büyük bir bölümünün tedavilerinde, önümüzdeki aylarda Remdesivir kullanılamayacak.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), koronavirüs tedavisinde etkili olduğu gerekçesiyle, Remdesivir'in kullanımına izin verilmesi tavsiyesinde bulunmuş ve böylece Avrupa'da ilk kez bir ilaç COVID-19 tedavisi için resmi bir kurum tarafından tavsiye edilmişti.

Almanya Sağlık Bakanlığı ruhsatı bekliyor

Almanya Sağlık Bakanlığı ise Remdesivir'in Avrupa'da COVID-19 hastalarının kullanımına izin verecek olan ilaç ruhsatının bu hafta içinde çıkmasını bekliyor. Bakanlık sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Bu ruhsat yeterli miktarda ilacın gönderilmesi yükümlülüğünü de içeriyor. Gilead'ın bu sorumluluğunu yerine getireceğini düşünüyoruz" denildi. ABD'nin önümüzdeki aylarda üretilecek ilaçların tamamına yakınını şimdiden satın aldığına dair haberlere de değinen Sağlık Bakanlığı sözcüsü, "Almanya hükümeti, koronavirüs hastaları için gerekli olan ilaçları zamanında temin etti, şu anda yeterince stoğumuz var" dedi.