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ABD Büyükelçiği'ne yönelik silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 13:00 | Son Güncelleme

ANKARA'da 20 Ağustos'ta ABD Büyükelçiliği'ne bulundukları araçtan silahla ateş açan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen 4 kişi adliyeye sevk edildi.

ANKARA'da 20 Ağustos'ta ABD Büyükelçiliği'ne bulundukları araçtan silahla ateş açan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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