ABD Büyükelçili'nden Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Yanınızdayız

ABD Büyükelçiliği, Hakkari'de yaşanan mühimmat patlamasında şehit olan askerlere ilişkin bir mesaj yayımladı. Mesajda, 'Yanınızdayız' mesajı verildi.

Metinde şu ifadeler yer aldı:

"Hakkari’deki mühimmat deposunda meydana gelen üzüntü verici patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD olarak yanınızdayız."

(İHA)

