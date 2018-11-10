ABD Büyükelçili'nden Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Yanınızdayız

ABD Büyükelçiliği, Hakkari'de yaşanan mühimmat patlamasında şehit olan askerlere ilişkin bir mesaj yayımladı. Mesajda, 'Yanınızdayız' mesajı verildi.
Metinde şu ifadeler yer aldı:
"Hakkari’deki mühimmat deposunda meydana gelen üzüntü verici patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD olarak yanınızdayız."
(İHA)
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