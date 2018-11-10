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ABD Büyükelçili'nden Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Yanınızdayız

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2018 21:55 | Son Güncelleme

Hakkari'de mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle 7 Mehmetçik şehit oldu. ABD Büyükelçiliği konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "ABD olarak yanınızdayız." denildi.

ABD Büyükelçili'nden Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Yanınızdayız

ABD Büyükelçiliği, Hakkari'de yaşanan mühimmat patlamasında şehit olan askerlere ilişkin bir mesaj yayımladı. Mesajda, 'Yanınızdayız' mesajı verildi.

Metinde şu ifadeler yer aldı:

"Hakkari’deki mühimmat deposunda meydana gelen üzüntü verici patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD olarak yanınızdayız."

(İHA)

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ABD Hakkari patlama başsağlığı mesajı

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PATLAMA SEBEBİ BELLİ OLDU
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