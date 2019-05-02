HABER

ABD Büyükelçiliği: “Jeffrey’in Türkiye’deki görüşmeleri pozitif ve yapıcıydı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2019 21:38 | Son Güncelleme

ABD Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Türkiye temaslarının pozitif ve yapıcı geçtiğini açıkladı.ABD Büyükelçilik Sözcüsü Raejean Stokes, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Türkiye temaslarını değerlendirdi.

ABD Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Türkiye temaslarının pozitif ve yapıcı geçtiğini açıkladı.
ABD Büyükelçilik Sözcüsü Raejean Stokes, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Türkiye temaslarını değerlendirdi. Stokes,, "Görüşmeler pozitif ve yapıcıydı. Suriye konusunda ortak endişelere dönük ilerleme sağlayabilmek için çalışacağız” dedi.
Jeffrey’in Türkiye’deki temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldiğini vurgulayan Stokes, görüşmelerde, Türkiye ve ABD’nin Suriye’deki endişeleri ile kuzey Suriye’nin güvenlik ve istikrarı konularının ele alındığını belirtti. Stokes, olumlu geçen görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini süreceğini vurguladı.

Bağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdıBağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdı
Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya geldiErdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya geldi
Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretiKılıçdaroğlu'ndan Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyareti

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan'dan dikkat çeken T.C. açıklaması!

Athena Gökhan'dan dikkat çeken T.C. açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Şurası'nda açıklamalar: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs etkinliğinde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs etkinliğinde önemli açıklamalar

AK Partili Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul çağrısı

İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul çağrısı

Ankara'da kritik görüşme

Ankara'da kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.