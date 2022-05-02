ABD Büyükelçiliği Mayıs Sonunda Kiev’e Dönmeyi Planlıyor

Ukrayna savaşında başkent Kiev’deki çatışmaların ülkenin doğusuna taşınmasıyla bazı yabancı temsilcilikler Kiev’e geri dönmeyi değerlendiriyor. ABD’nin Ukrayna maslahatgüzarı, şartlar elverirse büyükelçiliğin Mayıs ayının sonunda Kiev’e dönmeyi planladığını bildirdi.

Amerikalı diplomatlar Kiev’deki büyükelçilik binasından Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna işgalinden iki hafta önce ayrılmış ve Polonya’ya taşınmadan önce büyükelçiliğin bazı çalışmalarını bir süre Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentinde sürdürmüştü.

ABD’nin Ukrayna Maslahatgüzarı Kristina Kvien, ‘‘Güvenlik yetkililerini dinliyoruz ve bize ne zaman geri dönebilirsiniz derlerse o zaman geri döneceğiz’’ dedi.

Mariupol’da tahliyelerde gecikme

Öte yandan Rusya, sivillerin tahliyesinin başladığı Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasına saldırılarını Pazar günü yeniden başlattı.

Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana Rus kuşatması altında olan Mariupol kentinde Ukraynalı savaşçı ve sivillerden oluşan kalabalık bir grup mahsur kalmıştı. Azovstal çelik fabrikasının yer altındaki tesisleri ve tünelleri Rusya’nın bombardımanı karşısında bu kişiler için sığınak olmuştu.

Azovstal çelik fabrikasının harabelerinden tahliye edilen ilk grubun, haftalarca Rus bombardımanından kaçmak için yeraltı sığınaklarında kaldıktan sonra Pazartesi günü Ukrayna'nın kontrolündeki Zaporijya kentine ulaşması bekleniyor.

Ancak kentten daha fazla sivilin tahliye edilmesi çabalarında gecikme yaşandı. Azovstal çelik fabrikasında da yüzlerce kişi hala mahsur durumda.

Gecikmeye neyin neden olduğu tam olarak bilinmese de vali yardımcısı Petro Andryushchenko, Pazar günü tahliyeleri sağlayan bir konvoyun ayrılmasının ardından Rusya’nın fabrikaya yönelik bombardımanının yeniden başladığını bildirdi.

Mariupol’dan tahliye edilen ilk grubun Mariupol’un 230 km kuzeybatısındaki Zaporijya kentine Pazartesi ulaşması bekleniyordu.

Ancak otobüsler, tahliye edilenlerin, kalacakları noktalara gönderilmek üzere alınmaları kararlaştırılan yerlere henüz ulaşmadı.

Kentten ayrılan ilk grup çelik fabrikasından değil, kentin diğer bölgelerinden tahliye edilmişti.

Rus ordusu ise ayrılıkçıların kontrolundaki Donetsk’in çelik fabrikalarından ve diğer bölgelerden 126 kişinin Cumartesi ve Pazar günleri Mariupol'den güvenli konvoylarla ayrıldığını söyledi. Açıklamada ‘‘Bunlardan 57'si o bölgede kalmayı tercih ederken, diğerleri Ukrayna kontrolundaki bölgelere gitmeye karar verdi’’ denildi.

Fabrikanın yeraltı tesislerinde ve tünellerinde saklanan yüzlerce sivilin ve savaşçının içme suyu, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşadığı sanılıyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Veresçuk, durumun ‘insani felaket’ haline geldiğini söyledi.

Bölge valisi Ukrayna’nın doğusundaki diğer kasabalarda da Rus bombardımanının yoğun şekilde sürdüğünü bildirdi. Yetkililer Ukrayna’nın güneybatısında yer alan Odesa liman kentinin batısındaki Dinyester nehrinin ağzındaki ana köprüye bir roketin isabet ettiğini bildirdi.

Rusya: ‘‘Ukrayna’ya ait MiG-29 düşürüldü’’

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Sloviansk kenti yakınlarında Ukrayna’ya ait bir MiG-29 tipi savaş uçağını düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada Ukrayna'da mühimmat depoları ve kontrol merkezleri dahil 38 askeri hedefin vurulduğu kaydedildi.

Reuters haber ajansı ise bu verileri bağımsız olarak doğrulamanın mümkün olmadığını belirtti.

BM: ‘‘Mülteci sayısı 5,5 milyonu sivil ölümler 3 bini aştı’’

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Rusya’nın Ukrayna işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 5 milyon 500 binden fazla kişi fazla kişini Ukrayna'dan kaçtığını bildirdi.

UNHCR, istatistiklerin öncelikle resmi sınır geçiş noktalarındaki yetkililer tarafından sağlanan veriler olmak üzere çeşitli kaynaklardan derlendiğini aktardı.

BM İnsan Hakları Dairesi (OHCHR) ise 24 Şubat'ta Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'da öldürülen sivillerin sayısının 3 bini aştığını kaydetti.

Şimdiye kadar öldürülen 3 bin 153 kişinin sayısı, Cuma gününe göre 254 kişilik artışa işaret ediyor. OHCHR, gerçek rakamın bundan çok daha fazla olabileceğini bildirdi.

İnsan Hakları Dairesi, kurbanların çoğunun, füze saldırıları ve hava saldırıları gibi geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahlarla öldürüldüğünü söyledi.

Rusya’da patlamalar

Öte yandan savaşın etkileri Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınındaki bazı bölgelere sıçramış durumda. Son olarak Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde iki patlama yaşandı. Yerel yetkililer patlamaların zarara neden olmadığını ve bölgede güvenlik sorunu bulunmadığını söyledi.

Vali Vyacheslav Gladkov, bölge sakinleri arasında ‘‘Ukrayna topraklarından gelen bir şeyin bölgeye isabet ettiği’’ şeklindeki kaygıları gidermek istediğini bildirdi.

Vali, ‘‘Böyle bir şey olmadı. Hava kuvvetlerimiz özel askeri operasyon kapsamında muharebe misyonunu yerine getiriyordu’’ dedi. Rusya, Ukrayna işgali için ‘‘özel askeri operasyon’’ ifadesini kullanıyor.

Belgorod ve Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın diğer bölgelerinde geçtiğimiz günlerde mühimmat ve yakıt depolarında bir dizi patlama ve yangın meydana gelmişti. Bu durum halk arasında tedirginliğe yol açmıştı.

Ukrayna sorumluluğu resmen üstlenmemiş ancak olayları ‘‘bedel’’ ve ‘‘karma’’ olarak değerlendirmişti.

