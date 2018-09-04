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ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 20:44 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in ziyaretinin ardından açıklamada bulundu. Açıklamada, 'Suriye rejiminin İdlib'e saldırması tansiyonu tırmandırır' ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara'da temaslar bulunmuş, MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

ABD Büyükelçiliği, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara ziyareti hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ABD Dışişleri Bakanı tarafından kısa süre önce atanan Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ve Suriye ve Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Özel Elçi Joel Rayburn, yeni görevlerini ele almak ve Suriye krizinin BMGK’nin 2254 sayılı kararı uyarınca çözülmesi konusunda ABD ile Türkiye arasında süregelen işbirliğinin önemini vurgulamak amacıyla Türk muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmiştir. Büyükelçi Jeffrey, ABD’nin, Suriye rejiminin İdlib’e yönelik bir askeri saldırısının Suriye’deki krizi tırmandırarak insani yardım kuruluşu çalışanlarının ve Suriyeli sivillerin hayatlarını tehlikeye atacağı, sivil altyapıyı tahrip edeceği, Suriye’de siyasi çözüme ulaşılması ihtimalini riske atacağı, teröre desteği arttıracağı ve bölgesel istikrara zarar vereceği yönündeki görüşünü yinelemiştir. Jeffrey, Suriye krizinin mağdurlarına gösterdikleri şefkatli yaklaşımdan ötürü Türk hükümeti ve halkına takdirlerini sunmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ankara İdlib

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bölgenin huzurunu bozan teröristlere destek veren abd biran önce oynadığı oyunlardan vazgeçerek uzaklaşmak durumundadır suriye topraklarını işgal ederek meşru hükümete devlete karşı teröristleri silahlandırarak uluslararası suç işleyen abd nin tutunacak dalı yoktur Allahın izniyle suriyede tek bir terörist kalmayana kadar meşru suriye ordusu ve devleti ülkesini müdafa etmek için kanının son damlasına kadar savaşacaktır abd nin yaptıkları tüm ihanetler yalanlar askeri başarılarla taclanmış ve kurtuluş savaşı kazanılmıştır abd kaybettiği savaşın hırsıyla kuduruyor hadi hodri meydan bir deneyin...
Hangi yardım kuruluşu ? Hangi sivil ? Terörden temizlendikçe zıplıyorsunuz kan emici embesiller 3 milyon mülteci ve göçmen barındırıyor Türkiye !.
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