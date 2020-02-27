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ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye ve İdlib mesajı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2020 14:37 | Son Güncelleme

Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından Suriye'nin kuzeyinde şehit olan askerlerin ailelerine baş sağlığı diledi, "NATO Müttefikimiz #Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz" mesajını paylaştı.

ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye ve İdlib mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ait Twitter hesabından, İdlib konusunda önemli mesajlar paylaşıldı. Söz konusu Twitter mesajında, "Dün #İdlib’de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz #Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz." denildi


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Anahtar Kelimeler:
ABD İdlib Suriye

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