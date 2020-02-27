ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye ve İdlib mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ait Twitter hesabından, İdlib konusunda önemli mesajlar paylaşıldı. Söz konusu Twitter mesajında, "Dün #İdlib’de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz #Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz." denildi

Dün #İdlib’de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz #Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz. — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 27, 2020



