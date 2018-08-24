HABER

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 19:18 | Son Güncelleme

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme yaşandı. Soruşturmada şüpheli sayısı 5'e yükseldi. Şüpheliler için MASAK'tan rapor istendi, HTS kayıtları inceleniyor.

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

Habertürk'ün haberine göre, ABD Elçiliği'ne saldırı soruşturmasında şüpheli sayısı 5'e çıktı. 5 şüpheli için gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde kimliği belirsiz kişilerce ateş açılmış, kurşunlardan birisi güvenlik kulübesine isabet etmişti.

PARTNERGöğsüne 30 gün boyunda diş macunu sürüp bekledi sonuç ise...Göğsüne 30 gün boyunda diş macunu sürüp bekledi sonuç ise...
TEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğuTEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar varMuğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Büyükelçiliği saldırı

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var

Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'ten Yunanistan'a iltica başvurusu

Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'ten Yunanistan'a iltica başvurusu

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.