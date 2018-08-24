ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

Habertürk'ün haberine göre, ABD Elçiliği'ne saldırı soruşturmasında şüpheli sayısı 5'e çıktı. 5 şüpheli için gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde kimliği belirsiz kişilerce ateş açılmış, kurşunlardan birisi güvenlik kulübesine isabet etmişti.
Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...
ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti
Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet
AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum