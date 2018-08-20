ABD Büyükelçiliği önünde silah sesleri

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde silah sesleri duyuldu. Olay, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilden ABD Büyükelçilik binası önünde ateş açıldı.
Saldırıda, 4-5 el silah sesi duyuldu. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye açılan ateşten mermi isabet etti.
Aracın, Bulvar üzerinden Cinnah Caddesi istikametinde kaçtığı tespit edildi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Civarda arama başlatan ekipler, boş kovanları muhafaza altına aldı.
Kaçan aracın yakalanması için operasyon başlatıldı. (İHA)
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