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ABD Büyükelçiliği önünde silah sesleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 06:11 | Son Güncelleme

ABD’nin Ankara Büyükelçiği önünde kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Kurşunlardan birisi güvenlik kulübesine isabet etti. Polis kaçan zanlıları arıyor.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde silah sesleri duyuldu. Olay, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilden ABD Büyükelçilik binası önünde ateş açıldı.

GÜVENLİK KULÜBESİNE MERMİ İSABET ETTİ

Saldırıda, 4-5 el silah sesi duyuldu. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye açılan ateşten mermi isabet etti.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Aracın, Bulvar üzerinden Cinnah Caddesi istikametinde kaçtığı tespit edildi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Civarda arama başlatan ekipler, boş kovanları muhafaza altına aldı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Kaçan aracın yakalanması için operasyon başlatıldı. (İHA)

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Ankara ABD büyükelçilik silahlı saldırı polis

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