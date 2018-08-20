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ABD Büyükelçiliği saldırısında bir gözaltı

20.08.2018 19:11 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

ABD Büyükelçiliği saldırısında bir gözaltı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Provokatif saldırıyı kınıyoruz" açıklamasında bulundu.ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine bu sabah düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin saldırıyla ilgili düzenlediği operasyonda gözaltına alınan kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu büyükelçiliğe düzenlenen saldırıyı kınadı. Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın en kısa sürede aydınlatılıp faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takipçisiyiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter üzerinden saldırıyı kınayarak, "Bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara'da Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ABD Ankara Büyükelçiliğine bu sabah seyir halindeki bir araçtan altı el ateş açıldığı belirtilmişti. Olayda yaralanan olmamıştı.

DW,rtr,dpa/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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