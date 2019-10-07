ABD Büyükelçiliği 'tweet skandalı' için 2. kez özür diledi!

Pazar günü Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ergun Babahan'ın attığı tweet'in içeriğinin onaylanmadığının ve kabul edilmediğinin altı çizildi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından Cumartesi günü yine İngilizce ve Türkçe yapılan açıklama, Türkiye tarafından yeterli bulunmamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söylemiş, "Maslahatgüzarla görüşme yapıldı. Hem gerekli tepki gösterildi hem de daha net açıklama talep edildi" demişti.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD Büyükelçisi Adana'da olduğu için Maslahatgüzarın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirtmiş, görüşmede Maslahatgüzarın "beğeni"yle ilgili olarak, "Yanlışlıkla oldu" dediğini açıklamıştı.

AKP: SORUŞTURMA AÇILMALI

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise ABD Büyükelçiliği'nden olayla ilgili soruşturma açmasını istedi.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'sini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Çelik açıklamasında, "Bu hadise, bir yandan Büyükelçiliğin Türkiye gerçekliğine hangi "ilgisiz" ve "yanlış" kişileri takip ederek yabancılaştığını, diğer yönüyle nasıl bir istihdam politikası izlediklerini göstermesi bakımından ibretliktir" ifadelerini kullandı.