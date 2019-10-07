ABD Büyükelçiliği 'tweet skandalı' için 2. kez özür diledi!

Pazar günü Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ergun Babahan'ın attığı tweet'in içeriğinin onaylanmadığının ve kabul edilmediğinin altı çizildi.
Büyükelçiliğin Twitter hesabından Cumartesi günü yine İngilizce ve Türkçe yapılan açıklama, Türkiye tarafından yeterli bulunmamıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söylemiş, "Maslahatgüzarla görüşme yapıldı. Hem gerekli tepki gösterildi hem de daha net açıklama talep edildi" demişti.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD Büyükelçisi Adana'da olduğu için Maslahatgüzarın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirtmiş, görüşmede Maslahatgüzarın "beğeni"yle ilgili olarak, "Yanlışlıkla oldu" dediğini açıklamıştı.
AKP: SORUŞTURMA AÇILMALI
AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise ABD Büyükelçiliği'nden olayla ilgili soruşturma açmasını istedi.
Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'sini şiddetle kınıyoruz" dedi.
Çelik açıklamasında, "Bu hadise, bir yandan Büyükelçiliğin Türkiye gerçekliğine hangi "ilgisiz" ve "yanlış" kişileri takip ederek yabancılaştığını, diğer yönüyle nasıl bir istihdam politikası izlediklerini göstermesi bakımından ibretliktir" ifadelerini kullandı.
ABD Büyükelçiliği'nin ilk özür açıklaması sonrası, "Konu kuru bir özürle geçiştirilecek bir konu değildir. İnsani açıdan kabul edilemez olduğu gibi içişlerimize çirkin bir müdahale çabasıdır" diyen Çelik, ABD Büyükelçiliği'nde istihdam edilen bazı kişilerin Türkiye'yle ilişkilere zarar vermek için özel bir gayret içinde olduğunu belirtti.
MHP: ABD DESTEKLİ YENİ BİR OPERASYONUN BAŞLADIĞININ DELİLİ
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "beğeni"sini paylaştığı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne tepki gösterdi.
İsmet Büyükataman daha sonra yaptığı yazılı açıklamada da, Amerikan Büyükelçiliği'nin "beğeni"sinin, Türkiye'de ABD destekli yeni bir operasyonun başladığının delili olduğunu belirtti.
Büyükataman, "ABD'nin gayrimeşru çocuklarına 15 Temmuz'da olduğu gibi tarihi bir ders vermek, aziz Türk milletinin geleceğinin teminatı olan Türk Milliyetçilerinin boynunun borcudur" dedi.
CHP: Büyük bir saygızsızlıktır, hadsizliktir
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Böyle bir paylaşımın Amerikan Büyükelçiliği tarafından beğenilmesi Türkiye'ye yönelik büyük bir saygısızlıktır, büyük bir de hadsizliktir" ifadelerini kullandı.
ERGUN BABAHAN KİMDİR?
Ergun Babahan geçmişte Sabah gazetesinde yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği, Yeni Binyıl gazetesinde genel yayın yönetmenliği, Akşam gazetesinde Ankara Temsilciliği yaptı.
Babahan, 2009'da Star gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı.
2011 genel seçimleri öncesi Devlet Bahçeli aleyhine yazdığı bir yazı yüzünden Star gazetesi binası önünde protesto edildi.
2012'de Twitter'da Gülen yapılanmasına yönelik yorumları nedeniyle tepki gören Babahan'ın görevine 2012'de son verildi.
Ergun Babahan Türkiye'de en son yazılı basında Millet gazetesinde düzenli köşe yazarlığı yapmıştı.
Babahan internet sitesi Artı Gerçek'te 1 Temmuz 2017'de yayımlanan yazısında ise "Kanada ve Montreal'e gelmeye 15 Temmuz'dan bir yıl önce karar vermiştim. Türkiye'nin giderek İslamileşen atmosferi boğucu hale gelmeye başlamıştı ve aslında Fransız okuluna giden oğlumun böyle bir atmosferde yetişmesini istememiştim" demişti.
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