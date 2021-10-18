ABD Büyükelçiliği ve Konsolosluklarından Kavala Mesajı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye’deki konsoloslukları, ‘‘Osman Kavala’nın Dört Yıldır Tutuklu Bulunmasına İlişkin Açıklama’’ başlığıyla ortak bir mesaj paylaştı. Açıklamada Kavala davasının sürekli geciktirilmesinin demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine gölge düşürdüğü belirtildi. Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Türkiye’deki büyükelçiliklerinin davanın adil ve hızlı sonuçlandırılması gerektiği görüşünde oldukları vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘‘Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz.’’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bu mesaja Twitter aracılığıyla yanıt verdi.Soylu ‘‘Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir’’ ifadelerini kullandı.

Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden serbest kalması yönünde gelen çağrılara rağmen 4 yıldır cezaevinde tutuluyor. Avrupa Konseyi geçen ay, Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda serbest kalmaması halinde Türkiye aleyhinde ihlal işlemlerini başlatacağını açıklamıştı.

Anadolu Kültür’ün kurucusu Osman Kavala, Gezi Parkı protestoları ve 15 Temmuz darbe girişimi davalarında yargılanmış ve hakkında casusluk dahil çeşitli suçlamalar yapılmıştı.

Gezi Parkı protestoları davası, Çarşı taraftar grubuna ilişkin davayla geçen Ocak ayında birleştirilmişti. Çarşı davasında yargılanan sanıklar 2015 yılında beraat etmiş; ancak karar bu yıl içinde geri çevrilmişti.

17 sanıklı Gezi Parkı eylemleri davasıyla 35 sanıklı Çarşı taraftar grubu davalarının birleştirilmesinin ardından ilk duruşma ise Cuma günü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılmıştı.

Duruşmada Osman Kavala’nın tutukluluğunun devam etmesine vebir sonraki duruşmanın 26 Kasım 2021’de yapılmasına karar verilmişti.

Davayı eleştirenler, Türkiye’de yargının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakiplerini cezalandırmak amacıyla kötüye kullanıldığını; Erdoğan ve AK Parti ise mahkemelerin bağımsız kararlar aldıklarını savunuyor.

İnsan hakları örgütleri, Gezi Parkı eylemleri davasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde muhalif seslerin susturulması çabalarının bir sembolü olarak görüyor.

