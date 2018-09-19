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ABD Büyükelçiliği'nden, Brunson'ı ziyaret açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 16:30 | Son Güncelleme

İZMİR'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'a din adamı ile avukatın dün yaptığı ziyaretle ilgili büyükelçilikten açıklama yapıldı.

ABD Büyükelçiliği'nden, Brunson'ı ziyaret açıklaması

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'a din adamı ile avukatın dün yaptığı ziyaretle ilgili büyükelçilikten açıklama yapıldı. ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, din adamı ile avukatın konsolosluk çalışanı olmadığını ifade etti.
İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu sağlık sorunları gerekçe gösterilerek geçen 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'u dün (salı) dini kıyafetli bir kişi ile takım elbiseli iki kişi, ziyaret etmişti. Brunson'un evinde yaklaşık bir saat kalan din adamı ile avukatın, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan geldiği ileri sürülmüştü.
Ziyaretle ilgili ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, yaptığı açıklamada, din adamı ile avukatın konsolosluk çalışanı olmadığını ifade etti.

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