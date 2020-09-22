ABD Büyükelçiliği’nden “Sevilla Haritası” Açıklaması

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi sürecinde gündeme gelen “Sevilla haritası” tartışmasına ilişkin ABD Büyükelçiliği’nden açıklama geldi. Açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir” denildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sevilla haritasıyla ilgili Türk basınında yer alan yorumlara değinildi; “Amerika Birleşik Devletleri prensip gereği diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili itilaflarda herhangi bir pozisyon almamaktadır” ifadesi kullanıldı.

İngilizce ve Türkçe olarak paylaşılan açıklamada, ABD’nin Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmediği de belirtildi ve “Avrupa Birliği’nin de Sevilla haritasını hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz” denildi.

“Türkiye ve Yunanistan istikşafi görüşmelere en kısa zamanda başlamalı”

ABD Büyükelçiliği, deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka dayalı olarak ilgili devletler arasında varılan mutabakatla karara bağlandığını vurgulayarak, “Amerika Birleşik Devletleri iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklemekte, Türkiye ve Yunanistan’ı istikşafi görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik etmektedir” denildi.