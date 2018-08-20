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ABD Büyükelçiliğinden Türkiye'ye teşekkür mesajı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 19:49 | Son Güncelleme

ABD Büyükelçiliği: Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz.

ABD Büyükelçiliğinden Türkiye'ye teşekkür mesajı!

Ayrıntılar gelecek...

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ABD Amerika

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