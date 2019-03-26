ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasıyla ilgili davada FETÖ itirafı

FETÖ yöneticiliği iddiasının yanı sıra "yabancı devlete karşı diğer hasmane hareketlerde bulunma", "birden fazla kişi ile silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 55 yıla kadar hapsi istenen sanık Ersin Bayram'ı tanıdığını belirten Ali B, Bayram'ın FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında yer aldığını belirtti.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, olay günü otomobilde bulunan ve saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen tutuklu sanıklar Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile Gündaş'ın patronu Ersin Bayram ve saldırı sırasında kullanılan otomobilin üzerine kayıtlı olduğu tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç katıldı.

Örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasının Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere 3 bölgeye ayrıldığını, Ankara'nın da kendi içinde bölgeleri olduğunu anlatan Ali B, "Ben Hava Lojistik Komutanlığı bölgesinde örgütsel manada mahrem imamdım. Müdür pozisyonundaydım. Ersin Bayram da Kızılay bölgesinde Hasan Burak Gezici'nin altında öğretmen pozisyonundaydı." diye konuştu.

Örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına ilişkin bilgiler veren Ali B, sanık Ersin Bayram'a 2010'dan itibaren "izdivaç sorumluluğu" görevinin de verildiğini, sanığın bu görevi yaklaşık 1 yıl yaptığını anlattı.

17/25 Aralık sürecinden sonra örgütün mahrem yapı içinde yönetici konumundaki mensuplarına birbirleriyle görüşmeme talimatı verildiğini kaydeden Ali B, şöyle devam etti:

"Örgütün Demetevler'de bekar evi vardı. İzdivaç toplantıları burada yapılırdı. Ersin de orada olurdu. Sessiz, sakin, saygılı biriydi. Kerim kod adlı Hasan Burak Gezici komşum olduğu için sık sık görüşüyorduk. Gezici bana 2015 yılındaki görüşmemizde Ersin Bayram'dan izdivaç sorumluluğu görevinin alındığını söyledi. Müdürlerle anlaşamadığı için görevden alındığını düşünüyorum. Darbe girişiminin ardından Milli Eğitim Bakanlığındaki görevimizden ihraç edildikten sonra Gezici ile yine görüştük. O zaman bana Ersin Bayram'ın mahrem yapıdan ayrıldığını ve kafe açtığını anlattı. Örgüt darbe girişiminin ardından mensuplarına 'Başınızın çaresine bakın' talimatı vermişti. Ersin de kafe açmış. Elçiliğin kurşunlanmasının ardından televizyonlarda adını gördüm, şaşırdım."