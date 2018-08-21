ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi müdürlükleri ekipleri saldırganların yakalanması için bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerasını incelemeye aldı.
GÜVENLİK KAMERALARINA KARŞI LED AMPULLÜ ÖNLEM
Saldırganların, olayda kullandıkları aracın plakasının güvenlik kameralarına yansımaması amacıyla plakayı led ampulle aydınlattıkları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin, saldırganların kullandıkları yöntem nedeniyle aracın plakasını tespit etmeleri zaman aldı. Yüzlerce güvenlik kamerasında yapılan inceleme sonrasında olayda kullanılan aracın plakasının "06 BDP 502" olduğu İstihbarat Şubesi ekiplerince tespit edildi.
İŞTE SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ
Bunun üzerine yapılan aramalarda, 06 BDP 502 plakalı araç Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Okul Caddesi'nde bulundu. Ekipler, olayın faillerinden olduğu değerlendirilen Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet Çelikten'i burada gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Çelikten'in, Emniyetteki sorgusunda, olayı Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etmesi üzerine ekipler, Gündaş'ı da Keçiören Kanuni Mahallesi 945 Sokak'ta bulunan bir evde yakaladı.
AA
Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt
Kuduz teşhisi konuldu! Sonrası korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Öncelik o illerde
Hainin sözleri telsizde: Başını çıkartanın işi bitiyor!
Tatilciler akın etti ama... Ege'de bir tek bu kent bomboş kaldı
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Aygül Özkan'a Almanya'da başbakanlık teklifi!
Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
Otomobilin yanışını böyle izlediler!
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün! Oteller yüzde 100 doldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum