ABD büyükelçiliğine saldırı anı ortaya çıktı

ABD büyükelçiliğine yönelik 22 Ağustos gecesi düzenlenen saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada saldırganlar Osman G. ile Ahmet Ç. olaydan sonra gözaltına alınmıştı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, Osman G.'nin çalıştığı restoranın sahibi Ersin B.'nin FETÖ/PDY ile ilişkisini tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan Ersin B.'nin telefon ve diğer dijital materyallerinin incelemesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimat içerikli vaazlarının yayınlandığı 'herkul.org' isimli uygulama ile örgüt üyelerinin kullandığı 'Kakao Talk, Wickr Me' adlı mesajlaşma programlarını indirdiği belirlendi.

JOHN BASS İLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Ersin B.'nin, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass ile fotoğrafı çektirdiği de ortaya çıktı. 11 Eylül 2015 tarihinde çekildiği belirlenen fotoğrafla ilgili Ersin B.'nin, ifadesinde, ABD Büyükelçiliği'nin Amerika'ya ithalat ve ihracatı olan Türk firma ve STK'lara İstanbul'da kokteyl verdiğini ve bu kokteyle kendisinin de katıldığını söylediği belirtildi.