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ABD büyükelçiliğine saldırı anı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 10:40 | Son Güncelleme

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı saldırıda ateş açma anı ve saldırganların daha önce keşif için geldikleri görüldü.

ABD büyükelçiliğine yönelik 22 Ağustos gecesi düzenlenen saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada saldırganlar Osman G. ile Ahmet Ç. olaydan sonra gözaltına alınmıştı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, Osman G.'nin çalıştığı restoranın sahibi Ersin B.'nin FETÖ/PDY ile ilişkisini tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan Ersin B.'nin telefon ve diğer dijital materyallerinin incelemesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimat içerikli vaazlarının yayınlandığı 'herkul.org' isimli uygulama ile örgüt üyelerinin kullandığı 'Kakao Talk, Wickr Me' adlı mesajlaşma programlarını indirdiği belirlendi.

JOHN BASS İLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Ersin B.'nin, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass ile fotoğrafı çektirdiği de ortaya çıktı. 11 Eylül 2015 tarihinde çekildiği belirlenen fotoğrafla ilgili Ersin B.'nin, ifadesinde, ABD Büyükelçiliği'nin Amerika'ya ithalat ve ihracatı olan Türk firma ve STK'lara İstanbul'da kokteyl verdiğini ve bu kokteyle kendisinin de katıldığını söylediği belirtildi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA İLE FOTOĞRAF

Ersin B.'nin dijital materyallerinde dikkat çeken bir fotoğraf daha ortaya çıktı. 2007'den itibaren FETÖ'nün üst düzey mahrem imamlarıyla irtibatı tespit edilen şüphelinin, esnaf ve iş adamlarından örgüt adına topladığı yüklü miktarda para ile selfie yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

ABD Büyükelçiliği'ne ateş açtıktan sonra kaçan Ahmet Çelikten ile beraberindeki Osman Gündaş'ın elçilik çevresinde keşif yaptıklarına ilişkin görüntülere de ulaşıldı. Faillerin keşif görüntüsünün saldırıdan yaklaşık 20 dakika önce kaydedildiği öğrenildi. Alkol aldıktan sonra rastgele elçiliğe ateş açtıklarını iddia eden saldırganların, rahat tavırlarla büyükelçiliğin etrafında yürüdükleri görülüyor. Öte yandan, keşfi tamamladıktan sonra beyaz bir araç ile elçilik önüne gelerek 6 el ateş açan saldırganların görüntüsü de dosyaya eklendi.


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