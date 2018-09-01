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ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

ANKARA'da ABD Büyükelçiliği'ne ateş açan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile bu kişilerle bağlantılı oldukları öne sürülen 4 kişi, adliyeye sevk edildi.  ​Ankara'da 20 Ağustos günü sabah saatlerinde ABD Büyükelçiliği'ne bir araçta bulunan kişilerce silahla 6 el ateş açıldı.

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da ABD Büyükelçiliği'ne ateş açan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile bu kişilerle bağlantılı oldukları öne sürülen 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
​Ankara'da 20 Ağustos günü sabah saatlerinde ABD Büyükelçiliği'ne bir araçta bulunan kişilerce silahla 6 el ateş açıldı. 3 mermi Büyükelçilik nizamiyesindeki demir kapıya ve camlı bölüme isabet etti. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi müdürlükleri ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, Keçiören'de yakalandı. Şüphelilerle bağlantısı olduğu saptanan 4 kişi de sonraki süreçte gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

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